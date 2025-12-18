U. Católica vs. Liga de Quito: estas son las alineaciones para la final de la Copa Ecuador

Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria disputan la final de la Copa Ecuador. Los 'camarattas' buscan su primera corona.

Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria definen, la noche del jueves 18 del 2025, al campeón de la Copa Ecuador 2025. El partido se juega desde las 19:00, en el estadio Olímpico Atahualpa.

Teleamazonas transmite el partido, desde las 18:45, en vivo y en directo. Fútbol para todos, con la emocionante narración de Alfonso Laso. Los albos buscan su segunda corona de la Copa Ecuador, mientras que los 'camarattas' intentarán conseguir su primer título oficial para sus vitrinas.

En la tienda camaratta se esperó, hasta última hora, por la recuperación del golero Rafa Romo, quien sufría una lesión muscular. Durante la semana, el arquero Johan Lara trabajó en el equipo titular.

Por su parte, los albos cuentan con plantel completo para afrontar la final. Liga y Universidad Católica volverán a enfrentarse el domingo 21 de diciembre, por el torneo ecuatoriano. Los azucenas precisan ganar y un traspié de Barcelona ante IDV para clasificarse segundo e ir a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Las alineaciones de Universidad Católica y Liga

Universidad Católica: Johan Lara; Daykol Romero, Luis Cangá, John Chancellor, Eric Valencia; Emiliano Clavijo, Jerónimo Cacciabue, Mauro Díaz, Mauricio Alonso; Byron Palacios y Azarías Londoño.

Liga Deportiva Universitaria: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Gian Allala, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray y Jeison Medina.