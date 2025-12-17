Netflix lanzará un videojuego de la FIFA para el Mundial de 2026; ¿tendrá un costo adicional?

Los videosjuegos y el fútbol se han convertido en una de las combinaciones más demandadas.

La plataforma de emisión en línea Netflix lanzará un videojuego de fútbol de la FIFA antes de que comience el Mundial de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Los suscriptores de la plataforma podrán acceder, sin costo adicional, a través de 'Netflix Games' y su desarrollo lo ha ejecutado la empresa de videojuegos 'Delphi Interactive', con sede en Estados Unidos.

"El Mundial de 2026 será el acontecimiento cultural del año. Con este videojuego, los aficionados podrán sentir la emoción de la competición desde su casa", afirmó el estadounidense Alain Tascan, presidente de Netflix Games.

Tascan aseguró que el objetivo es "volver a los orígenes del fútbol al ofrecer un juego del que todo el mundo puede disfrutar con sólo apretar un botón".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, añadió que esta nueva versión "cambiará por completo el concepto de simulador de deportes y supondrá el inicio de una nueva era para los videojuegos de fútbol".

"Para la FIFA es un enorme placer colaborar con Netflix Juegos y Delphi Interactive en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta importante colaboración es un acontecimiento fundamental en el compromiso de la FIFA por la innovación en los videojuegos del fútbol, que busca llegar a millones de aficionados de todas las edades y todos los rincones del mundo", agregó Infantino.