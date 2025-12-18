La esposa de Mario Pineida pide respeto por el dolor de sus hijos y por la integridad de su familia

Agentes policiales custodian la escena del crimen del futbolista Mario Pineida, ocurrida el miércoles 17 de diciembre en Guayaquil.

Ana Aguilar, esposa del futbolista Mario Pineida, asesinado la tarde del miércoles 17 de diciembre, emitió un comunicado en el que pide respeto por el dolor de su familia y la no divulgación de información falsa.

Mario Pineida fue víctima de un ataque armado, en el sector de Samanes 4. Inicialmente, las versiones del sicariato apuntaban a que junto a él había fallecido su esposa, lo cual fue desmentido, horas después por Aguilar, quien es madre de los tres hijos del deportista nacido en Santo Domingo de los Tsáchilas.

En su comunicado, Aguilar dijo que la información que circulaba en redes sociales era falsa y aclaró que ella no estuvo en la zona del incidente.

"Lamentamos profundamente la muerte de mi esposo Mario Pineida. Es un hecho que nos llena de dolor como familia. Pedimos respeto por nuestro duelo, por mi integridad y por la de mis hijos". Ana Aguilar/ esposa de Mario Pineida

El jugador de Barcelona Sporting Club fue asesinado al estilo sicariato en Guayaquil. BSC

En su comunicado, la esposa del lateral de Barcelona añadió: "solicito encarecidamente que no se sigan difundiendo rumores, imágenes o comentarios falsos que aumenten el sufrimiento de nuestra familia.