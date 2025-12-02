Universidad Católica es el primer finalista de Copa Ecuador: espera por Liga o Emelec

Universidad Católica espera a su rival en la Copa Ecuador. Eliminó a Cuenca Juniors, la sensación del torneo.

Universidad Católica se convirtió en el primer finalista de la Copa Ecuador. El cuadro 'camaratta' empató sin goles con Cuenca Juniors, en un partido jugado en la noche del 2 de diciembre del 2025, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Los 'camarattas' esperan a su rival en la gran final: Liga Deportiva Universitaria o Emelec, que se enfrentan el miércoles 3 de diciembre, en un partido que será transmitido por Teleamazonas, en señal nacional. Fútbol para todos.

Universidad Católica venció en la ida por 4-1 a Cuenca Juniors, en la primera semifinal. La victoria fue suficiente para consolidar su clasificación a la final, en donde el equipo buscará su primera corona nacional.

Cuenca Juniors intentó dominar el partido desde los primeros minutos. El nigeriano Asagidigbi y Roberto 'Tuka' Ordóñez buscaron, desde los primeros minutos, el arco del venezolano Rafa Romo, pero el gol nunca llegó.

Universidad Católica quiere ganar la Copa Ecuador para clasificarse a la Copa Libertadores. El equipo de Diego Martínez tiene un importante poder ofensivo con Azarías Londoño y José Fajardo, sus dos panameños mundialistas.