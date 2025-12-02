Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Copa Ecuador

Universidad Católica es el primer finalista de Copa Ecuador: espera por Liga o Emelec

El cuadro camaratta empató con Cuenca Juniors en el Alejandro Serrano. El 'Trencito' busca la corona del certamen ecuatoriano. 

Universidad Católica espera a su rival en la Copa Ecuador. Eliminó a Cuenca Juniors, la sensación del torneo.

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

02 dic 2025 - 20:46

Universidad Católica se convirtió en el primer finalista de la Copa Ecuador. El cuadro 'camaratta' empató sin goles con Cuenca Juniors, en un partido jugado en la noche del 2 de diciembre del 2025, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.  

Los 'camarattas' esperan a su rival en la gran final: Liga Deportiva Universitaria o Emelec, que se enfrentan el miércoles 3 de diciembre, en un partido que será transmitido por Teleamazonas, en señal nacional. Fútbol para todos. 

Universidad Católica venció en la ida por 4-1 a Cuenca Juniors, en la primera semifinal. La victoria fue suficiente para consolidar su clasificación a la final, en donde el equipo buscará su primera corona nacional.

Cuenca Juniors intentó dominar el partido desde los primeros minutos. El nigeriano Asagidigbi y Roberto 'Tuka' Ordóñez buscaron, desde los primeros minutos, el arco del venezolano Rafa Romo, pero el gol nunca llegó. 

Universidad Católica quiere ganar la Copa Ecuador para clasificarse a la Copa Libertadores. El equipo de Diego Martínez tiene un importante poder ofensivo con Azarías Londoño y José Fajardo, sus dos panameños mundialistas. 

