¿Quiénes son los gemelos Edwin y Holger Quintero formados en Independiente y van a Arsenal?

Independiente del Valle tiene nuevas joyas de exportación. El equipo de Sangolquí tiene un acuerdo con el Arsenal por los jugadores juveniles Holger y Edwin Quintero, futbolistas esmeraldeños, de 16 años que fueron formados en el IDV.

Los gemelos darán el salto hacia el Arsenal de Inglaterra. Los nuevos talentos se unirán al club británico, pero cuando cumplan 18 años. Su participación en los torneos formativos en los que compiten los rayados. Uno de los entrenadores que conocer a los dos talentos los comparó con ‘Ronaldinho’.

En un video difundido en redes sociales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ambos concidieron al hablar de sus ídolos dentro del fútbol: Neymar, el brasileño, a nivel mundial y confesaron ser admiradores del fútbol de Kendry Páez.

Según el club, ambos jugadores tienen previsto viajar a Europa en estos días para presentarse a la revisión medica. Según la ficha de los futbolistas nacieron el 15 de agosto del 2009. Hólger es mediapunta, por detrás de los delanteros, y Edwin, en cambio, como extremo derecho.

Ambos son polifuncionales y pueden jugar en la posición del otro o por ambas bandas. Según Juan Carlos Burbano, entrenador que los dirigió en la Selección Sub 17 de Ecuado, el primero cuenta con más desequilibrio y resolución y el segundo organiza y es má hábil en la generación de juego ofensivo.

En un video de uno de los torneos juveniles que jugó Independiente del Valle Sub 16 ante el Arsenal fue el momento justo del acercamiento. En ese juego ambos jugadores se lucieron con sus gambetas y sus habilidades con la pelota.