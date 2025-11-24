Universidad Católica se enfrenta a Cuenca Juniors en la cancha de Teleamazonas ¿cuándo?
El cuadro camaratta se enfrenta al elenco azuayo por un cupo en la final de la Copa Ecuador. Teleamazonas transmite el partido, en vivo.
Mauricio Alonso, delantero de Universidad Católica, celebra un gol ante Libertad. Los 'camarattas' quieren ir a la final de la Copa Ecuador
Actualizada:
24 nov 2025 - 12:38
Universidad Católica y Cuenca Juniors definen a uno de los finalistas de la Copa Ecuador. El partido se jugará el martes 25 de noviembre del 2025, en el estadio Olímpico Atahualpa. Teleamazonas transmite el partido, en vivo y en directo. Fútbol para todos, desde las 18:45.
Los 'camarattas' llegan a este partido, tras haber eliminado en los cuartos de final a Independiente del Valle. Por su parte, Cuenca Juniors venció a 9 de Octubre y se convirtió en la gran revelación del certamen.
En la otra semifinal, Liga Deportiva Universitaria tomó ventaja, al vencer por 2-1 a Emelec, en el estadio Capwell. El cotejo de vuelta se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el miércoles 3 de diciembre, a las 19:00.
Universidad Católica está interesada en levantar el trofeo de la Copa Ecuador. El técnico Diego Martínez busca un cupo directo a la Copa Libertadores del próximo año. Por ello, el viernes 21 de noviembre guardó a varios de sus talentos, en el juego del hexagonal final ante Libertad de Loja, que terminó igualado 1-1.
