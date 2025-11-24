Universidad Católica se enfrenta a Cuenca Juniors en la cancha de Teleamazonas ¿cuándo?

Mauricio Alonso, delantero de Universidad Católica, celebra un gol ante Libertad. Los 'camarattas' quieren ir a la final de la Copa Ecuador

Universidad Católica y Cuenca Juniors definen a uno de los finalistas de la Copa Ecuador. El partido se jugará el martes 25 de noviembre del 2025, en el estadio Olímpico Atahualpa. Teleamazonas transmite el partido, en vivo y en directo. Fútbol para todos, desde las 18:45.

Los 'camarattas' llegan a este partido, tras haber eliminado en los cuartos de final a Independiente del Valle. Por su parte, Cuenca Juniors venció a 9 de Octubre y se convirtió en la gran revelación del certamen.

En la otra semifinal, Liga Deportiva Universitaria tomó ventaja, al vencer por 2-1 a Emelec, en el estadio Capwell. El cotejo de vuelta se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el miércoles 3 de diciembre, a las 19:00.

Universidad Católica está interesada en levantar el trofeo de la Copa Ecuador. El técnico Diego Martínez busca un cupo directo a la Copa Libertadores del próximo año. Por ello, el viernes 21 de noviembre guardó a varios de sus talentos, en el juego del hexagonal final ante Libertad de Loja, que terminó igualado 1-1.