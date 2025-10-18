Corinthians defiende hegemonía y liderazgo de clubes brasileños en Copa Libertadores femenina

Corinthians intentará consolidar un dominio casi hegemónico en la Copa Libertadores femenina. Enfrentará este sábado 18 de octubre del 2025, desde las 14:30, al Deportivo Cali, que sueña con ganar su primera corona, en la final que se jugará en Banfield, en el sur de Buenos Aires, Argentina.

Las brasileñas esperan doblegar a las colombianas para regresar a Sao Paulo con su sexto título, el tercero consecutivo, en 17 ediciones del principal torneo de clubes de Sudamérica. Participará en su tercera final de la Libertadores Femenina en las últimas cuatro ediciones del torneo.

El eventual triunfo del cuadro más poderoso del balompié femenino sudamericano significaría además la reafirmación de la dictadura brasileña en la Copa, que en las últimas seis citas quedó en manos de las compatriotas de Marta.

El campeón brasileño, que ganó sus cinco finales previas, se enfrentará a un rival que ha llegado en silencio a su primer juego por la estrella y en medio de una profunda crisis financiera.

A diferencia de los pergaminos pesados del Corinthians, el Cali apenas puede destacar en la Libertadores el cuarto puesto obtenido en 2022, aunque suma tres títulos nacionales bajo la conducción de Jhon Ortiz, incluida la liga obtenida hace menos de un mes.

Hay varios hitos sobre este juego. Por ejemplo, será la sexta final que va a disputar Corinthians en las cuales nunca perdió. Buscará salir campeón por tercera vez consecutiva en la competencia (2023 y 2024), algo que nunca logró ningún equipo hasta el momento.

Lucas Piccinato, actual entrenador de Corinthians, buscará ser el primer DT en ganar ediciones consecutivas de Libertadores Femenina, luego de conquistar la edición pasada. El único en lograrlo hasta ahora es Kleiton Lima (Santos, 2009 y 2010).

Los equipos de Brasil alcanzaron la instancia final en 15 de las 16 que se disputaron anteriormente y en 13 salieron campeones. En las únicas dos ediciones que estos conjuntos no consiguieron el campeonato fueron: 2012 con Cataratas perdiendo ante Colo-Colo y en 2018 con Santos cayendo ante Atlético Huila.

Ambas escuadras llegaron a la final, que tendrán lugar en el estadio Florencio Sola, tras imponerse el miércoles en tandas de penales: las Azucareras al eliminar a Colo Colo, vencedor en 2012, y las monarcas vigentes a sus compatriotas de Ferroviária, emperatrices en 2015 y 2022.

Las corinthianas, que rumbo a la final sometieron a Boca Juniors, Santa Fe y Always Ready, cuentan con un arma tan fogueada como peligrosa, Gabi Zanotti, que ha anotado seis goles en cinco partidas del torneo.

La lucha por el tercer puesto

Las caleñas apuntan a repetir el éxito histórico que consiguió Atlético Huila en 2018 y convertirse en el segundo club colombiano campeón de Sudamérica, una proeza que en los últimos años se les negó al América de Cali (2020) y Santa Fe, vencido por partida doble por Corinthians en las definiciones de 2021 y 2024.

La escuadra ganadora de la Copa Libertadores de 2025, que ha contado con escasa asistencia en los estadios, recibirá un cheque por dos millones de dólares, mientras que la subcampeona embolsará 750 000 dólares.

El equipo que ocupará la tercera plaza, que disputarán más temprano Colo Colo y Ferroviária, percibirá 350 000 dólares.

Aunque récords, las cifras son muy inferiores a las repartidas en el certamen masculino, cuyo vencedor obtendrá 24 millones por obtener el cetro de la edición 2025.