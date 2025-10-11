Cuándo juega y dónde ver a Dragonas en cuartos de final de Copa Libertadores Femenina
Dragonas terminó en segundo lugar en su grupo para avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.
Dragonas IDV se enfrentará a Ferroviaria por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.
Actualizada:
11 oct 2025 - 10:00
Dragonas IDV se enfrentará a Ferroviária, de Brasil, en el estadio Nuevo Francisco Urbano por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina.
El partido se disputará a las 18:00 (Hora Ecuador) de este sábado 11 de octubre de 2025. El encuentro será transmitido a través del canal oficial de YouTube de la Conmebol Libertadores.
El club ecuatoriano terminó en segundo lugar del Grupo A con siete puntos luego de empatar con Corinthians y ganar al Santa Fe y Always Ready.
Por su lado, Ferroviária terminó en primer lugar del Grupo B, con una destacada participación. Ambos equipos se enfrentarán por un cupo a la semifinal del torneo internacional.
Las 'Rayadas' son el primer equipo femenino que pasó a la fase de Grupos en dos de sus últimas tres participaciones en Conmebol Libertadores.
El mismo sábado también se encontrarán en la cancha Corinthians y Boca Juniors. Y el domingo harán los propio Colo - Colo vs. Libertad y Deportivo Cali vs. Sao Paulo.
La edición 17 Conmebol Libertadores Femenina es organizada en Argentina y se disputa desde el 2 de octubre.
