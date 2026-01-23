¿Cuánto dinero moverá la llegada del astro argentino Lionel Messi con el Inter Miami a Guayaquil?

La llegada de Lionel Messi moverá millones de dólares en Ecuador. El 10 jugará en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil en el 'Partido de la Historia' entre Inter Miami y Barcelona SC, con Lionel Messi como estrella. El amistoso se jugará el sábado 7 de febrero, a las 20:00.

Según la organización, esta programación moverá cerca de USD 80 millones de dólares a la economía ecuatoriana. Está previsto que genere cerca de 3 000 empleos directos. La fiebre por el argentino será un atractivo en el Puerto Principal y puso en la vitrina al mejor jugador del mundo.

El Inter Miami, campeón de la MLS, llegará en avión Boeing privado el viernes 6 de febrero con su plantel, cuerpo técnico y seguridad propia. En la delegación está previsto que esté incluido el guardaespaldas de Messi, Yassine Cheuko, y también el chef propio.

En su último partido como futbolista profesional en Ecuador será uno de los principales ganchos. Más del 80% de entradas ya están vendidas desde Quito, Cuenca, Guayaquil, EE.UU. y Europa.

El evento incluye Fan Fest dos días (USD 100), conferencias, shows musicales y 'Messi Experience' (USD 450, asientos junto a la cancha). Se espera contar con la presencia de David Beckham y dueños José y Jorge Mas. Molina rechazó ofertas de Asia y EAU por influencia de Messi en gira sudamericana.

La logística del evento exige coordinación con el Ministerio del Interior. También se tiene previsto que se activen la venta de camisetas en calles, tours y vendedores con recuerdos de Messi.

Entradas en preventa Banco Pichincha, Diners, De Una (elpartidodelahistoria.ec), farmacias Fybeca y Cruz Azul. Precios: Tribuna oeste baja USD 250, general USD 40-80.