El DT venezolano César Farías fue oficializado en Barcelona y ya dirigió la primera práctica

Barcelona dio la bienvenida a su nuevo entrenador este miércoles 21 de enero del 2026. En las redes sociales se difundió la imagen del entrenador venezolanos César Farías en un entrenamiento con el equipo y también la imagen con la bienvenida al club.

La foto de Farías en el entrenamiento estuvo acompañado de un mensaje. "Cuando hay templanza, hay rumbo, cuando hay diálogo, hay equipo. Por eso el camino se marca desde el vestuario unidos, con calma y objetivos claros. Barcelona, mi pasión", se puede leer.

El técnico aparece en una circunferencia rodeado de los jugadores. También participan los directivos y escuchan al estratega. Así se marcó el inicio del técnico al frente del equipo amarillo.

Barcelona se prepara para la presentación del equipo el próximo 31 de enero. Allí se presentarán a todas las figuras. También está previsto que el equipo se enfrente al equipo de Lionel Messi.