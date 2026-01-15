Estos serán los artistas para la 'Noche Amarilla' en la fiesta de presentación de Barcelona

Barcelona prepara su fiesta de preparación para el próximo 31 de enero del 2026 en el estadio Monumental Banco Pichincha. La directiva del club porteño confía en tener casa llena en la denominada ‘Noche Amarilla’. El club ya oficializó los artistas invitados a la programación llena de música, show y colores.

Según las publicaciones en redes sociales, en la fiesta de los amarillos se bailará a ritmo del Grupo Galé, referente de la salsa clásica. El género urbano también matizará presente con Zion, para contagiar el baile a ritmo para una previa pensada para todas las generaciones.

Los detalles están listos para la fiesta. Las entradas para fiesta en Guayaquil costarán desde los 12 y hasta los 150 dólares, con descuentos especiales para los socios Centenario Amarillo.

La preventa se realizará durante tres días: viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero, tanto para socios como para copropietarios e hinchas en general.

El costo de las entradas para la General Norte y Sur será de dólares para hinchas y 6 para socios. La Tribuna Marathon valdrá 25 para hinchas y 12 para socios. El Palco Bajo valdrá 50 dólares para hinchas y 25 para socios. El Palco Pilsener costará 150 dólares y la Suite 70.

Mientras tanto, los jugadores del equipo guayaquileño continúan con su trabajo de pretemporada en Quito. Se espera el arribo del entrenador venezolano César Farías. Según los dirientes hubo un problema en la visa del técnico.