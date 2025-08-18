El director técnico Juan Carlos Burbano deja la dirección de la Selección Sub 17 de Ecuador

Juan Carlos Burbano en una entrevista en el complejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Este lunes 18 de agosto del 2025, Juan Carlos Burbano anunció en sus redes sociales que dejó su cargo como entrenador de la selección ecuatoriana Sub 17, luego de no conseguir la clasificación al Mundial de la categoría.

El entrenador, de 56 años, asumió el cargo el 31 de julio de 2024 y dirigió a la Tri en el Sudamericano Sub 15 en 2024 y en el Sub 17 en 2025. Durante este tiempo, Ecuador logró un subcampeonato en el Sub 15, ras perder en la final ante el combinado de Paraguay, con futbolistas destacados como Justin Lerma.

En tanto, en el Sudamericano Sub 17 de 2025, la 'Tri' juvenil finalizó en octavo lugar, lo cual le impidió clasificarse al Mundial de Qatar que se llevará a cabo del 3 al 27 de noviembre de 2025.

A través de su cuenta en X, Burbano escribió: “Anuncio mi salida de la FEF. Ha sido una gran experiencia con estos jóvenes jugadores de la Sub 17, un segundo lugar y luego un octavo”.

Con la salida de Burbano, Ecuador deberá ahora buscar un nuevo entrenador para la selección Sub 17 de cara al Sudamericano de 2027, con el objetivo de retomar la senda del éxito en las categorías juveniles.