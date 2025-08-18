¿Cuándo juega IDV vs. Mushuc Runa por los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Independiente del Valle en su último encuentro contra Orense el sábado 16 de agosto. El marcador final fue una victoria 2-1.

Independiente del Valle enfrentará al Mushuc Runa en la jornada del martes 19 de agosto del 2025 a las 19:30 en el Estadio Olímpico Atahualpa. El partido es válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El cuadro de los 'Rayados del Valle' llega con una ventaja mínima. El encuentro de ida lo ganaron por una marcador de 1-0 con un golazo de cabeza al minuto 19' del argentino Claudio Spinelli. Aunque no jueguen en casa, el partido no será en Ambato, sino en Quito, un clima al que están bastante acostumbrados.

En LigaPro, Independiente es puntero con 53 puntos, en su último encuentro vencieron a Orense 2-1 y en sus últimos cinco partidos, han conseguido un total de 13 puntos. Están a nueve puntos del segundo que es Liga de Quito y para el hexagonal final entrarán con una gran ventaja ante sus rivales.

Por otro lado, Mushuc Runa atraviesa un momento muy complicado en esta temporada. Son últimos en el campeonato nacional, con tan solo 20 puntos. Aunque en su último partido vencieron a Aucas 1-0, solo han sumado tres puntos en sus últimos cinco encuentros. Por Copa Ecuador quedaron eliminados ante Guayaquil City, que juega en serie B.

Sin embargo, en esta competición han tenido una participación espectacular en la fase de grupos. Pasaron como líderes de su grupo con un total de 16 puntos. Solo empataron un encuentro y consiguieron victorias en condición de visita.

Este será un partido muy emocionante con acción de lado y lado, el ganador avanzará a cuartos de final de la Copa Sudamericana y enfrentará a Huracán u Once Caldas.

El encuentro se lo podrá ver a través de la plataforma Disney+, en streaming y de ESPN, en televisión satelital y por cable.