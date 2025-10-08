Emelec derrota a Leones FC por penales y avanza a los cuartos de final de la Copa Ecuador
Los eléctricos se impusieron por penales al cuadro imbabureño. Pedro Ortiz se convirtió en la figura del cuadro del 'Ballet'.
Emelec visita a Leones FC en el partido de octavos de final de la Copa Ecuador, que se juega en el estadio Gonzalo Pozo.
08 oct 2025 - 18:12
Emelec derrotó a Leones FC por los lanzamientos penales, en la jornada del 8 de octubre del 2025. El cuadro eléctrico y el equipo imbabureño empataron 0-0 en el estadio Gonzalo Pozo, pero luego en la definición por penales, la victoria fue para los eléctricos, dirigidos por Guillermo Duró.
El próximo rival, en los cuartos de final, será el Guayaquil City.
08/10/2025
18:08
Fernando León cobra y le da la victoria a Emelec
El capitán concretó el penal y Emelec avanza a cuartos
08/10/2025
18:07
Ivo Kesler falla su lanzamiento
Pedro Ortiz vuela y saca el lanzamiento de Leones
08/10/2025
18:06
Sergio Quintero falla su lanzamiento
José Angulo ataja el lanzamiento de la 'Máquina' Quintero
08/10/2025
18:04
José Caicedo va para Leones y falla
Leones desaprovechó su oportunidad y la mandó fuera.
08/10/2025
18:03
Juan Pablo Ruiz pone el 3-2
Se mantiene la eficacia de los delanteros. Emelec pone el 3-2
08/10/2025
18:02
Daniel Porozo remata y pone el 2-2
El delantero de Leones definió con precisión en el arco de Ortiz.
08/10/2025
18:01
José Francisco Cevallos pone el 2-1
'Pepe Pancho' pone la ventaja para los azules.
08/10/2025
18:01
Bryan Oña pone el 1-1 para Leones
El experimentado jugador convierte en el arco de Emelec.
08/10/2025
18:00
Alfonso Barco convierte el primer penal
El peruano pone el 1-0 para los eléctricos.
08/10/2025
17:51
90' El partido se proyecta hacia los penales
Los equipos no logran lastimarse y la definición de cuartos de final se hará a través de los lanzamientos penales
08/10/2025
17:36
75' Emelec presiona, pero Leones sabe responder
El elenco eléctrico dispuso una nueva opción con José Francisco Cevallos, pero su remate salió desviado. Continúa el 0-0.
08/10/2025
17:26
Gean Carlo Quiñónez desperdicia un chance
Gean Carlo Quiñónez no supo definir ante José Angulo, en una clarísima opción a favor de los eléctricos.
08/10/2025
17:18
Emelec también realiza variantes
El peruano Alfonso Barco entra en el cuadro eléctrico para reemplazar a Elkin Muñoz, en el cuadro eléctrico.
08/10/2025
17:13
Primer cambio en el Leones FC
Ariel Borja reemplaza a Santiago Minda, en el cuadro de Leones FC, que sigue buscando la victoria.
08/10/2025
17:05
Se inicia la segunda etapa del partido
Ya juegan el segundo tiempo entre Leones FC y Emelec. Guayaquil City espera por su rival en cuartos de final.
08/10/2025
16:47
Final de la primera etapa
No se hicieron nada. Leones FC y Emelec empataron 0-0 al finalizar el primer tiempo en el Gonzalo Pozo Ripalda.
08/10/2025
16:44
44' Los problemas de los eléctricos
El cuadro del 'Ballet' aparece como el favorito para ganar la serie, pero el equipo no logra tener el esférico y dominar las acciones.
08/10/2025
16:42
42' El partido se mantiene en nivel parejo
Emelec no puede con Leones FC, que ha dispuesto de algunas acciones para ponerse en ventaja.
