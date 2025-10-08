Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Copa Ecuador

Emelec derrota a Leones FC por penales y avanza a los cuartos de final de la Copa Ecuador

Los eléctricos se impusieron por penales al cuadro imbabureño. Pedro Ortiz se convirtió en la figura del cuadro del 'Ballet'.  

Emelec visita a Leones FC en el partido de octavos de final de la Copa Ecuador, que se juega en el estadio Gonzalo Pozo.

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

08 oct 2025 - 18:12

Emelec derrotó a Leones FC por los lanzamientos penales, en la jornada del 8 de octubre del 2025. El cuadro eléctrico y el equipo imbabureño empataron 0-0 en el estadio Gonzalo Pozo, pero luego en la definición por penales, la victoria fue para los eléctricos, dirigidos por Guillermo Duró. 

El próximo rival, en los cuartos de final, será el Guayaquil City. 

  • 08/10/2025

    18:08

    Fernando León cobra y le da la victoria a Emelec

    El capitán concretó el penal y Emelec avanza a cuartos 

  • 08/10/2025

    18:07

    Ivo Kesler falla su lanzamiento 

    Pedro Ortiz vuela y saca el lanzamiento de Leones 

  • 08/10/2025

    18:06

    Sergio Quintero falla su lanzamiento 

    José Angulo ataja el lanzamiento de la 'Máquina' Quintero 

  • 08/10/2025

    18:04

    José Caicedo va para Leones y falla

    Leones desaprovechó su oportunidad y la mandó fuera.

  • 08/10/2025

    18:03

    Juan Pablo Ruiz pone el 3-2

    Se mantiene la eficacia de los delanteros. Emelec pone el 3-2

  • 08/10/2025

    18:02

    Daniel Porozo remata y pone el 2-2

    El delantero de Leones definió con precisión en el arco de Ortiz. 

  • 08/10/2025

    18:01

    José Francisco Cevallos pone el 2-1

    'Pepe Pancho' pone la ventaja para los azules. 

  • 08/10/2025

    18:01

    Bryan Oña pone el 1-1 para Leones

    El experimentado jugador convierte en el arco de Emelec.

  • 08/10/2025

    18:00

    Alfonso Barco convierte el primer penal 

    El peruano pone el 1-0 para los eléctricos. 

  • 08/10/2025

    17:51

    90' El partido se proyecta hacia los penales

    Los equipos no logran lastimarse y la definición de cuartos de final se hará a través de los lanzamientos penales 

  • 08/10/2025

    17:36

    75' Emelec presiona, pero Leones sabe responder

    El elenco eléctrico dispuso una nueva opción con José Francisco Cevallos, pero su remate salió desviado. Continúa el 0-0. 

  • 08/10/2025

    17:26

    Gean Carlo Quiñónez desperdicia un chance

    Gean Carlo Quiñónez no supo definir ante José Angulo, en una clarísima opción a favor de los eléctricos. 

  • 08/10/2025

    17:18

    Emelec también realiza variantes 

    El peruano Alfonso Barco entra en el cuadro eléctrico para reemplazar a Elkin Muñoz, en el cuadro eléctrico. 

  • 08/10/2025

    17:13

    Primer cambio en el Leones FC

    Ariel Borja reemplaza a Santiago Minda, en el cuadro de Leones FC, que sigue buscando la victoria. 

  • 08/10/2025

    17:05

    Se inicia la segunda etapa del partido

    Ya juegan el segundo tiempo entre Leones FC y Emelec. Guayaquil City espera por su rival en cuartos de final. 

  • 08/10/2025

    16:47

    Final de la primera etapa 

    No se hicieron nada. Leones FC y Emelec empataron 0-0 al finalizar el primer tiempo en el Gonzalo Pozo Ripalda. 

  • 08/10/2025

    16:44

    44' Los problemas de los eléctricos 

    El cuadro del 'Ballet' aparece como el favorito para ganar la serie, pero el equipo no logra tener el esférico y dominar las acciones. 

  • 08/10/2025

    16:42

    42' El partido se mantiene en nivel parejo 

    Emelec no puede con Leones FC, que ha dispuesto de algunas acciones para ponerse en ventaja. 

