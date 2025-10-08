Emelec derrota a Leones FC por penales y avanza a los cuartos de final de la Copa Ecuador

Emelec visita a Leones FC en el partido de octavos de final de la Copa Ecuador, que se juega en el estadio Gonzalo Pozo.

Emelec derrotó a Leones FC por los lanzamientos penales, en la jornada del 8 de octubre del 2025. El cuadro eléctrico y el equipo imbabureño empataron 0-0 en el estadio Gonzalo Pozo, pero luego en la definición por penales, la victoria fue para los eléctricos, dirigidos por Guillermo Duró.

El próximo rival, en los cuartos de final, será el Guayaquil City.

Fernando León cobra y le da la victoria a Emelec El capitán concretó el penal y Emelec avanza a cuartos

Ivo Kesler falla su lanzamiento Pedro Ortiz vuela y saca el lanzamiento de Leones

Sergio Quintero falla su lanzamiento José Angulo ataja el lanzamiento de la 'Máquina' Quintero

José Caicedo va para Leones y falla Leones desaprovechó su oportunidad y la mandó fuera.

Juan Pablo Ruiz pone el 3-2 Se mantiene la eficacia de los delanteros. Emelec pone el 3-2

Daniel Porozo remata y pone el 2-2 El delantero de Leones definió con precisión en el arco de Ortiz.

José Francisco Cevallos pone el 2-1 'Pepe Pancho' pone la ventaja para los azules.

Bryan Oña pone el 1-1 para Leones El experimentado jugador convierte en el arco de Emelec.

Alfonso Barco convierte el primer penal El peruano pone el 1-0 para los eléctricos.

90' El partido se proyecta hacia los penales Los equipos no logran lastimarse y la definición de cuartos de final se hará a través de los lanzamientos penales

75' Emelec presiona, pero Leones sabe responder El elenco eléctrico dispuso una nueva opción con José Francisco Cevallos, pero su remate salió desviado. Continúa el 0-0.

Gean Carlo Quiñónez desperdicia un chance Gean Carlo Quiñónez no supo definir ante José Angulo, en una clarísima opción a favor de los eléctricos.

Emelec también realiza variantes El peruano Alfonso Barco entra en el cuadro eléctrico para reemplazar a Elkin Muñoz, en el cuadro eléctrico.

Primer cambio en el Leones FC Ariel Borja reemplaza a Santiago Minda, en el cuadro de Leones FC, que sigue buscando la victoria.

Se inicia la segunda etapa del partido Ya juegan el segundo tiempo entre Leones FC y Emelec. Guayaquil City espera por su rival en cuartos de final.

Final de la primera etapa No se hicieron nada. Leones FC y Emelec empataron 0-0 al finalizar el primer tiempo en el Gonzalo Pozo Ripalda.

44' Los problemas de los eléctricos El cuadro del 'Ballet' aparece como el favorito para ganar la serie, pero el equipo no logra tener el esférico y dominar las acciones.