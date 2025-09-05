Dragonas IDV es el primer finalista del fútbol femenino y espera a Guerreras o Barcelona

Cotejo por la semifinal de vuelta entre Dragonas IDV vs. Universidad Católica, por el campeonato de la Súperliga Femenina de Fútbol de Ecuador.

Por cuarto año consecutivo Dragonas IDV es finalista de la Superliga femenina. Este viernes 05 de septiembre venció a Universidad Católica 2-0 (3-0 global) con goles de Mary Guerra y Nicole Charcopa.

Su primer título lo consigueron el año pasado tras vencer a Barcelona en el Estadio Banco Pichincha. En esta temporada finalizaron invictas, con 66 puntos y 22 partidos ganados, lo que se lo podría llamar como una campaña perfecta.

Ahora, está a la espera del ganador entre Guerreras Albas y Barcelona SC, que se enfrentan el sábado 6 de septiembre del 2025 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El equipo de las guerreras llega con una ventaja de 2-0 tras vencer a Barcelona en condición de visita.

Dragonas IDV es uno de los primeros equipos femeninos con estadio propio en sudamerica, escenario que se encuentra ubicado en Chillo Jijón.