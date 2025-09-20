¡Imparables! Dragonas IDV se coronan bicampeonas de la Superliga Femenina 2025
Dragonas IDV se enfrentó con Guerreras Albas en la final de vuelta por el campeonato de la Súperliga Femenina, en el Estadio Rodrigo Paz.
Dragonas IDV festejan haber ganado la copa de la Superliga femenina 2025
API
Compartir
Actualizada:
20 sep 2025 - 17:35
La Superliga Femenina volvió a teñirse de negro y azul. Dragonas Independiente del Valle ratificaron su dominio en el fútbol femenino ecuatoriano al consagrarse bicampeonas nacionales, tras superar a Guerreras Albas con un marcador global de 3-1.
En la final de vuelta disputada este sábado 20 de septiembre de 2025, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, el duelo terminó 1-1.
Sin embargo, el 2-0 conseguido en el cotejo de ida fue determinante para que las de Sangolquí levanten el trofeo de manera invicta.
Una final intensa y disputada
El partido estuvo cargado de emociones: dos expulsiones antes del descanso, revisiones en el VAR y un juego trabado en el mediocampo reflejaron la tensión de una final capitalina.
Las locales soñaban con la remontada cuando Rosita Flores abrió el marcador con un potente remate, a los 5 minutos del primer tiempo. Pero a los 23 minutos después, Verónica Riveros apareció en el área para empatar y prácticamente sentenciar la corona para las rayadas.
Con este título, Dragonas IDV no solo celebran en el ámbito local, sino que se preparan para su gran desafío: la Copa Libertadores Femenina en Argentina.
Allí integrarán el Grupo A, junto a Corinthians (Brasil), Always Ready (Bolivia) y el representante de Colombia.
Compartir