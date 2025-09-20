¡Imparables! Dragonas IDV se coronan bicampeonas de la Superliga Femenina 2025

La Superliga Femenina volvió a teñirse de negro y azul. Dragonas Independiente del Valle ratificaron su dominio en el fútbol femenino ecuatoriano al consagrarse bicampeonas nacionales, tras superar a Guerreras Albas con un marcador global de 3-1.

En la final de vuelta disputada este sábado 20 de septiembre de 2025, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, el duelo terminó 1-1.

Sin embargo, el 2-0 conseguido en el cotejo de ida fue determinante para que las de Sangolquí levanten el trofeo de manera invicta.

Una final intensa y disputada

El partido estuvo cargado de emociones: dos expulsiones antes del descanso, revisiones en el VAR y un juego trabado en el mediocampo reflejaron la tensión de una final capitalina.

Las locales soñaban con la remontada cuando Rosita Flores abrió el marcador con un potente remate, a los 5 minutos del primer tiempo. Pero a los 23 minutos después, Verónica Riveros apareció en el área para empatar y prácticamente sentenciar la corona para las rayadas.

Con este título, Dragonas IDV no solo celebran en el ámbito local, sino que se preparan para su gran desafío: la Copa Libertadores Femenina en Argentina.

Allí integrarán el Grupo A, junto a Corinthians (Brasil), Always Ready (Bolivia) y el representante de Colombia.