Mushuc Runa e Independiente del Valle empataron 2-2 en un vibrante duelo en Echaleche

En el estadio Echaleche, en Ambato, Mushuc Runa se enfrenta al Independiente del Valle

En un partido cargado de emociones y dramatismo hasta el último minuto, Mushuc Runa rescató un empate 2-2 frente a Independiente del Valle, este sábado 20 de septiembre de 2025, por la jornada 29 de la LigaPro, en el estadio Echaleche, en Ambato. El partido se lo vivió en la cancha de Teleamazonas.

Los 'rayados' abrieron el marcador a los 17 minutos. Jean Pierre Arroyo aprovechó un espacio en la defensa local y con un remate puso el 0-1.

Sin embargo, el Mushuc Runa reaccionó y encontró el empate a los 35’, gracias Carlos Orejuela que devolvió la ilusión a los aficionados del 'Ponchito'.

En el segundo tiempo, el Independiente volvió a sacar ventaja. Claudio Spinelli puso el segundo gol para el equipo 'negriazul', a los 83'.

La victoria parecía asegurada para los visitantes, que venían de una dura derrota en Copa Sudamericana ante Once Caldas. Sin embargo, en el fútbol no todo está dicho hasta que el árbitro marque el final del cotejo.

En el minuto 90+8, un penal por una mano de Renato Ibarra permitió a Robert Burbano igualar desde los doce pasos y salvar un punto para Mushuc Runa, que permanece en el último puesto de la tabla con 23 unidades y ya condenado al cuadrangular del descenso.

Pero las emociones no terminaron ahí. El juvenil Darwin Guagua logró anotar el tercer gol, en tiempo añadido, para Independiente, pero la jugada fue anulada tras revisión del VAR.

Con este empate, Independiente del Valle mantiene su liderato sólido y ya tiene asegurado su cupo en el hexagonal final por el título, donde mantiene una ventaja de 12 puntos sobre Barcelona SC.