Piero Hincapié está lesionado en Arsenal: ¿qué golpe tiene y cuánto tiempo estará fuera?

Piero Hincapié debutó en la Champions ante Athletic de Bilbao. No tuvo minutos en la Premier League.

Piero Hincapié está lesionado en el Arsenal de Inglaterra. El defensor ecuatoriano aún no puede debutar en la Premier League. El domingo 21 de septiembre del 2025 no estuvo presente en el duelo en el que los 'gunners' igualaron 1-1 con Manchester City como local.

Hincapié tampoco estará presente en el duelo por la Carabao Cup ante el Port Vale, que se jugará el miércoles 24 de septiembre del 2025. ¿Qué fue lo que pasó? El técnico del cuadro londinense, Mikel Arteta, brindó las explicaciones.

El técnico español contó, en una conferencia de prensa, que Hincapié tiene una lesión en la ingle derecha, que le ha generado dolores y molestias. Por ello, no estuvo ni entre los convocados para el partido ante el City.

¿Cuánto tiempo estará Hincapié fuera de las canchas? Según las estimaciones de Arteta y del cuerpo médico, la ausencia será de al menos una semana. En los próximos días se le realizarán nuevos chequeos para ver su evolución.

El seleccionado ecuatoriano llegó al club en el mercado de verano. Arsenal se comprometió a pagar USD 60 millones al Bayer Leverkusen, por sus derechos deportivos.