Once Caldas vs. Independiente del Valle: Javier Rabanal confía en revertir el resultado adverso

Javier Rabanal, DT de Independiente del Valle, se mostró optimista de un resultado positivo antes del partido de vuelta con Once Caldas.

Independiente del Valle viajó, en la jornada del 23 de septiembre del 2025, hasta Colombia para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro rayado visitará a Once Caldas, el miércoles 24, con la intención de revertir el mal resultado del compromiso de ida.

Los rayados perdieron 2-0, en el partido jugado el 17 de septiembre, en su estadio, en el sector de Chillo Jijón. Dayro Moreno, de 40 años, fue la figura del juego de ida, al anotar los dos goles del cuadro de Manizales.

El técnico de IDV, Javier Rabanal, aseguró que su equipo buscará en Colombia conseguir la clasificación. De acuerdo con el DT español, Independiente del Valle no fue superado por Once Caldas en el juego de ida.

"Siempre se nos ha dado bien jugar de visitante. Si nos toca llegar a los penales, estamos preparados y tenemos a un arquero que es especialista" Javier Rabanal/ DT de Independiente del Valle

Rabanal aseguró que Independiente del Valle se cuidará de las transiciones de Once Caldas. También tomará correctivos respecto a las acciones de balón parado durante el compromiso que se jugará en el estadio Palo Alto de Manizales.

Independiente del Valle no contará con Mateo Carabajal, expulsado en el cotejo de ida por propinar un codazo a un rival. Su lugar será ocupado por Luis Zárate. Sin embargo, IDV aún no confirma su alineación para el juego con los colombianos.

¿Cuándo juega Once Caldas vs. Independiente del Valle? El miércoles 23 de septiembre del 2025, a las 19:30. ¿Quién transmite el partido? ESPN, Disney Plus y DSports y DGO