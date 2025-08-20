Dragonas vs. U. Católica y Guerreras vs. Barcelona se enfrentarán en las semifinales

Encuentro entre Catolica vs Barcelona por la Superliga Femenina el pasado 16 de agosto en el complejo de La Armenia.

La Superliga Femenina 2025 se define. Dragonas Independiente del Valle, Guerreras Albas, Barcelona SC y Universidad Católica son los cuatro equipos clasificados a las semifinales. Los partidos comienzan a partir del 30 de agosto.

Tras una temporada de 22 jornadas llenas de intensidad, estos clubes se han ganado su lugar con actuaciones sobresalientes, mientras el resto de los equipos concluye su participación.

La fase regular, iniciada el 7 de marzo, mostró a Dragonas IDV como líder invicto con un dominio aplastante, seguido por Guerreras Albas, Barcelona SC y Universidad Católica, que aseguraron sus puestos con solidez.

Las semifinales, programadas para jugarse en partidos de ida y vuelta a partir del 30 de agosto, enfrentarán a Dragonas IDV contra Universidad Católica y a Guerreras Albas contra Barcelona SC.

El formato dicta que el equipo de menor posición en la tabla será local en la ida, con la definición en casa del mejor ubicado. El enfrentamiento entre Guerreras (52 puntos) y Barcelona (48) augura una batalla más pareja por la cercanía en la clasificación final.

El campeón no solo levantará el trofeo de la séptima edición, sino que representará a Ecuador en la Copa Libertadores Femenina de octubre en Argentina.