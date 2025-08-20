Internacional vs. Flamengo, fecha, horario y dónde ver el partido de octavos de final

Samuel Lino (izquierda) de Flamengo disputa el balón con Alan Patrick (centro) de Internacional durante el partido de ida de los octavos de final de la Libertadores.

El Flamengo saldrá a la cancha este miércoles 20 de agosto del 2025, para emular el resultado obtenido el fin de semana en Porto Alegre por el Campeonato Brasileño contra Internacional, pero esta vez por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. En la ida, 'Fla' ganó 1-0.

En el encuentro de ida, el marcador quedó levemente inclinado para el equipo de Filipe Luís (1-0), lo que puede considerarse una ventaja indolora que el Inter podría nivelar de local, doblegar por completo al 'Fla' o llevar la definición a la instancia desde los lanzamientos penales.

Sin embargo, los dirigidos por Roger Machado hospedaron un encuentro entre ambos el domingo pasado por el torneo local, una situación inédita que le permitió a los equipos ver dónde están parados y, al mismo tiempo, demostró que los cariocas no se intimidan al jugar en casa ajena.

En el cuadro del Flamengo, para el encuentro de Copa Libertadores, el ecuatoriano Gonzalo Plata aparece como titular. 'Platita' se ha convertido en un jugador indiscutible para el técnico Filipe Luís.

En cambio, Énner Valencia está en la lista de convocados al juego por Internacional, pero irá a la banca de suplentes. Las alineaciones para el compromiso de vuelta de la Copa Libertadores son:

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan, Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino, Pedro.

Internacional: Sergio Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho, Alexandro Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley; Ricardo Mathias.

El partido se podrá ver en Ecuador en Disney Plus y ESPN.