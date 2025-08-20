U. Católica mide a Alianza Lima por el pase a cuartos de final: alineaciones, fecha, horario

Eryc Castillo (derecha), ofensivo ecuatoriano de Alianza Lima, controla el balón ante la marca de Daykol Romero (derecha) y Mauricio Alonso, durante el compromiso de ida de la Copa.

Universidad Católica recibe, este miércoles 20 de agosto del 2025, a Alianza Lima, en el estadio Atahualpa, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El 'Trencito' quiere avanzar a los cuartos de final del torneo, pero para ello tendrá que mostrar fútbol y carácter ante el peligroso cuadro peruano.

En el partido de ida, disputado el miércoles 12 de agosto del 2025, los 'Íntimos de la Victoria' como se conoce al cuadro peruano se impusieron por 2-0, con un doblete de Alan Cantero en los minutos 76 y 87 del juego.

Católica necesita ganar por dos goles de diferencia para forzar la definición desde los penales. En cambio, un marcador por tres o más goles, le dará el acceso directo a los cuartos de final del torneo continental.

El partido se jugará en el estadio Atahualpa, desde las 19:30. En el equipo dirigido por el técnico ecuatoriano Diego Martínez existe la convicción de que lograrán un resultado que les permita clasificarse a la siguiente instancia.

El partido será transmitido por D Sports-DGO, además de Disney y ESPN.

Las alineaciones de Universidad Católica y Alianza Lima

Universidad Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina, Daykol Romero; Daniel Clavijo, Luis Moreno, Mauro Díaz; Mauricio Alonso, Azarías Londoño y Byron Palacios. Entrenador: Diego Martínez.

Alianza Lima: Guillermo Vizcarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Sergio Peña, Kevin Quevedo; Érick Castillo, Alan Cantero y Hernán Barcos. Entrenador: Néstor Gorosito.