Ecuador mantiene su puesto en el ranking FIFA para finalizar el 2025; España lidera la lista

España continúa liderando el ranking FIFA. Este lunes 22 de diciembre del 2025 se publicó la lista actualizada, donde Ecuador mantuvo su posición tras su último partido amistoso.

La selección con un mayor crecimiento en el ranking fue Vietnam, que escaló tres posiciones, y Palestina tras conseguir 14.18 puntos. Mientras que la peor campaña ha tenido el equipo de Malasia.

Argentina, actual campeona del mundo con 1873 33 puntos, y Francia, con 1 870, ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. Mientras que Inglaterra, con 1 834.12, y Brasil, con 1 760.46, tienen la cuarto y quinto puesto.

Ecuador se ubica en el puesto 23 del ranking, posición que obtuvo desde noviembre tras el partido ante Nueva Zelanda. En el listado suma 1 591 puntos.

Con esto, La Tri deberá tener una destacada actuación en sus amitosos previos al Mundial 2026. La Selección ha confirmado que se medirá a Países Bajos en marzo como preparación.

En la Copa del Mundo, que se disputará en EE.UU., México y Canadá, deberá medirse contra Costa de Marfil, Curazao y Alemania. Buscará acceder a los octavos de final y superar su mejor participación en el Mundial de 2006.

A continuación, el top 20 de las mejores selecciones del mundo: