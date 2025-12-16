La FIFA anuncia que venderá entradas a 60 dólares para el Mundial 2026; esto debe saber

La FIFA publicó, este martes 16 de noviembre del 2025, que habilitará una nueva categoría de entradas para los seguidores de los equipos clasificados para el Mundial 2026.

Informó que podrán adquirir entradas por un precio "más asequible", de 60 dólares (51,04 euros), para los 104 partidos del torneo, incluida la final.

Según la FIFA, "la iniciativa pretende apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones a lo largo del torneo”, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Esta idea de crear una categoría de entradas especial, denominada "grada básica", surge después de que la FIFA haya recibido 20 millones de solicitudes sólo en el proceso de selección aleatoria, el cual sigue activo hasta el día 13 de enero en la página web de la FIFA, según informa el propio organismo.

¿Quiénes podrán acceder a estas entradas?

Las entradas de grada básica se reservarán a la afición de las selecciones clasificadas, es decir, que Ecuador está en la lista.

Las federaciones miembro participantes (FMP) estarán a cargo de la selección y distribución de las mismas. Cada FMP definirá sus criterios de asignación y proceso de solicitud, y deberán asegurarse de que se atribuyen a los aficionados más fieles a su selección.

En total, el 50% de la asignación de las FMP corresponderá a las categorías más económicas, es decir, entradas de grada asequible (40%) y de grada básica (10 %). El resto de las localidades se dividirán entre grada estándar y grada preferente.

Además, al realizar las devoluciones en los casos en que las solicitudes no se aprueben, no se cobrará la tasa administrativa a los aficionados que soliciten entradas a través de la FMP y cuya selección no supere la fase de grupos.