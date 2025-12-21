'Hoy lo llevo en la piel'; Galíndez se tatúa el mapa de Ecuador como símbolo de amor y orgullo

Hernán Galíndez demostró su orgullo y amor por Ecuador con un tatuaje.

Hernán Galíndez demostró una vez más su amor y orgullo por Ecuador. El arquero de la Selección compartió en sus redes sociales el nuevo tatuaje que se realizó en homenaje al país.

"No es solo un tatuaje. Es una decisión. Elegí este escudo, esta tierra y esta gente", señaló en la publicación el aquero nacido en Argentina y nacionalizado ecuatoriano.

Galíndez también afirmó que Ecuador le dio identidad, propósito y orgullo. " Hoy lo llevo en la piel, como llevo estos colores en cada partido", añadió.

El tatuaje se realizó en su brazo derecho a la altura del bíceps. Está compuesto de un mapa del Ecuador con la latitud 0°, símbolo de la Mitad del Mundo, y en el centro un nevado.

El arquero ha sido cuestionado, pero con su dedicación y talento ha conquistado a los hinchas ecuatorianos y demostrado que defenderá los colores de Ecuador a nivel internacional.

Lejos de sentirse excluido por su origen argentino, Galíndez ha respondido dentro y fuera de la cancha con profesionalismo y constante amor y orgullo por el país.