'Perdimos porque México fue mejor': Beccacece desmiente los rumores de amenazas a La Tri

Sebastián Beccacece en el partido de Ecuador ante México en el Mundial 2026.

Ante la ola de rumores y especulaciones que rodearon a la selección ecuatoriana tras la derrota frente a México en los dieciseisavos del Mundial 2026, el argentino Sebastián Beccacece se pronunció este domingo 26 de julio.

En una entrevista para el medio digital Radio Centro, el exentrenador de La Tri abordó directamente las supuestas versiones que apuntaban a presuntas amenazas sufridas por los jugadores.

"Esas son todas situaciones que yo desmiento tajantemente, por lo menos desde mi conocimiento y mi capacidad como conductor para recibir información. Eso es totalmente falso" Sebastián Beccacece, extécnico de Ecuador

Con esta respuesta el estratega argentino dejó claro que el ambiente interno del equipo no se vio vulnerado por factores externos.

Fiel a su estilo directo y alejándose de cualquier excusa extradeportiva, Beccacece realizó un ejercicio de autocrítica y reconoció la superioridad del combinado azteca en el terreno de juego, especialmente durante los primeros 45 minutos.

"Nosotros perdimos porque México fue mejor que nosotros en ese primer tiempo, porque nos superó futbolísticamente y porque convirtió", explicó el técnico, regresando el debate al plano estrictamente deportivo.

La Tri perdió 2-0 ante México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 lo que significó su eliminación de la Copa del Mundo.

El estratega también aprovechó el espacio para reflexionar sobre el papel de las redes sociales en el fútbol moderno y la facilidad con la que se propagan las noticias falsas tras una derrota. "Estamos en un mundo de incertidumbre donde la única certeza que tenemos es que el 90% de las cosas que circulan en las redes son falsas", lamentó.

Para Beccacece, la generación de estas narrativas responde a una dificultad generalizada para aceptar los reveses deportivos con madurez. "Me parece que cuando se pierde, a veces es más fácil generar toda una situación de conspiración o de teorías que realmente no son ciertas, en lugar de decir: 'Bueno, se perdió porque el rival fue mejor'. Lo más conveniente siempre es ir con la verdad", concluyó el director técnico.