Esta es la alineación de Ecuador para medirse a Paraguay en las Eliminatorias al Mundial 2026

Piero Hincapié y Gonzalo Plata, dos de los jugadores más destacados de Ecuador en las Eliminatorias al Mundial 2026. La Tr

Ecuador visitará a Paraguay en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se jugará el jueves 4 de septiembre del 2025, desde las 18:30. Teleamazonas transmitirá el partido, en diferido.

La Tricolor ya está clasificada al Mundial de Norteamérica 2026, mientras que los guaraníes necesitan la victoria para asegurar su cupo. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro no acude a una Copa del Mundo desde la edición 2010.

Para el partido en el Defensores del Chaco, la Selección no podrá contar con uno de sus jugadores clave de la campaña: Alan Franco recibió doble amarilla en el partido ante Perú, en junio y no acompañará a Moisés Caicedo en el mediocampo.

Los jugadores ecuatorianos celebran su clasificación al Mundial del 2026, tras el empate ante Perú. El partido se jugó en el estadio Nacional de Lima, el martes 10 de junio del 2025. AFP

La alineación de Ecuador para medirse a Paraguay

El 11 de Sebastián Beccacece: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda, Gonzalo Plata; Nilson Angulo y Énner Valencia, en el ataque.

Ecuador está en el segundo puesto de las Eliminatorias sudamericanas con 25 puntos. En tanto, Paraguay ocupa el quinto puesto con 24. Una victoria ubica a los guaraníes en la próxima Copa del Mundo.