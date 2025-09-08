Esta es la alineación de Ecuador para el partido ante Argentina por las Eliminatorias
La única duda del DT Sebastián Beccacece es la inclusión de Moisés Caicedo. Ecuador recibe a Argentina, el martes 9 de septiembre.
La selección de Ecuador se entrena en la cancha del estadio Banco Pichincha, previo al partido contra Argentina por la Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026
API
Compartir
Actualizada:
08 sep 2025 - 11:38
La Tricolor se enfrenta con Argentina, en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas. ¿Cuándo juega Ecuador? El equipo de Sebastián Beccacece saltará a la cancha, el martes 9 de septiembre del 2025, a las 18:00. Teleamazonas transmitirá el compromiso ante los campeones del mundo.
¿Cómo alineará Ecuador en el partido ante el equipo de Lionel Scaloni? La única duda es la presencia de Moisés Caicedo. El crack del Chelsea ha entrenado con normalidad en los últimos días, pero sigue siendo evaluado por el cuerpo médico, ante posibles dolencias.
'Niño Moi' tiene un vendaje especial en el muslo derecho. En el cuerpo médico hay optimismo con respecto a que llegue a punto para el final de las Eliminatorias.
La probable alineación de Ecuador ante Argentina
La Tricolor trabaja con esta alineación: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Willian Pacho y Pervis Estupiñán; Alan Franco, Caicedo, Pedro Vite, Gonzalo Plata; Nilson Angulo y Énner Valencia.
El técnico Sebastián Beccacece afirmó que uno de los retos de la Selección es poder jugarle de igual a igual a los campeones del mundo, sin utilizar la altitud de Quito. Recordó que ante Brasil (empate 0-0, el 5 de junio del 2025), Ecuador mostró profundidad, intensidad y deseo de ser protagonista.
Compartir