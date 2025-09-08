Lionel Scaloni: 'Ecuador es una de las mejores selecciones del mundo, no solo de Sudamérica'

Lionel Scaloni brindó una rueda de prensa en Buenos Aires antes de que Argentina viajase a Ecuador para el partido de Eliminatorias Sudamericanas.

Ecuador cierra estas eliminatorias mundialistas previo al Mundial del 2026 y enfrenta a Argentina el martes 9 de septiembre del 2025 en el Estadio Banco Pichincha a las 18:00. Argentina cerrará como líder mientras que Ecuador tiene la posibilidad de finalizar segundo.

En la jornada del lunes 8 de septiembre, en una rueda de prensa el DT argentino y campeón del mundo, Lionel Scaloni elogió a la selección ecuatoriana: ' A mí me preocupa todo de Ecuador. Siempre analizamos a los rivales. Ecuador es de las mejores selecciones del mundo, no solo de Sudamérica y nos pone las cosas difíciles no solo a nosotros, sino al que le toque en el Mundial'.

En el último encuentro por Eliminatorias entre ambas selecciones, la 'Tri' perdió 1-0. Ocurrió el 7 de septiembre del 2023, en el inicio del torneo premundialista. Lionel Messi marcó la conquista de los albicelestes.

Scaloni dijo en su rueda de prensa que en el partido en el estadio Banco Pichincha probará a algunos habituales suplentes. Confirmó que Lautaro Martínez, capitán del Inter de Italia, será titular. También entrará en el 11 inicial, el volante del Liverpool inglés, Alexis Mac Allister.

Ecuador es cuarta en la tabla de posiciones de las eliminatorias y con una victoria ante la 'albiceleste' podría terminar segunda si Brasil y Uruguay no suman.