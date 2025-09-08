Ecuador vs. Argentina: el ABC del partido de Eliminatorias, fecha, horario, novedades

Jugadores de la selección de Ecuador participan en un entrenamiento en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil.

Ecuador se enfrenta con Argentina, campeona del mundo, en la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. El partido se jugará el martes 9 de septiembre del 2025, desde las 18:00, en el estadio Banco Pichincha. Teleamazonas transmite el partido.

La Tricolor descendió del segundo al cuarto lugar al empatar con Paraguay, tras la fecha 17 del torneo. Ecuador tiene 26 puntos y fue superado por Brasil, que tiene 28 y Uruguay, que tiene 27. Ambos equipos ganaron en la anterior jornada.

Argentina, por su parte, es líder de las Eliminatorias con un amplio margen: 38 puntos, tras la victoria 3-0 ante Venezuela, en el estadio Monumental de Buenos Aires. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene previsto arribar a Ecuador en la tarde del lunes 8 de septiembre.

Jugadores de Argentina celebran un gol el jueves 4 de septiembre del 2025, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026. EFE

Argentina introducirá cambios en su alineación en su visita a Ecuador. La primera baja fue la de Lionel Messi, quien no se desplazará con la delegación. El cuerpo técnico decidió darle descanso. Lautaro Martínez ocupará el puesto del 9 ante la Tricolor y Alexis Mac Allister ocupará el puesto de Franco Mastantuono.

Ecuador, por su parte, recupera a Moisés Caicedo, quien se perdió el partido ante Paraguay, en Asunción. También a Alan Franco, quien cumplió su juego de suspensión ante los guaraníes.

Se espera un estadio lleno para el partido. Las puertas del estadio Banco Pichincha se abrirán desde las 14:00 para el ingreso de los aficionados.

"Queremos darle una alegría a los aficionados de Ecuador ", dijo el técnico Sebastián Beccacece, quien reconoció que la Selección debe mejorar el poderío ofensivo: Ecuador lleva cuatro jornadas sin marcar goles. También lleva cuatro juegos de Eliminatorias sin encajar anotaciones.