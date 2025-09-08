Ecuador vs. Argentina: el ABC del partido de Eliminatorias, fecha, horario, novedades
Ecuador se enfrenta con la campeona del mundo en el estadio Banco Pichincha. La Tri quiere una victoria que emocione a los aficionados.
Jugadores de la selección de Ecuador participan en un entrenamiento en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil.
08 sep 2025 - 09:34
Ecuador se enfrenta con Argentina, campeona del mundo, en la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. El partido se jugará el martes 9 de septiembre del 2025, desde las 18:00, en el estadio Banco Pichincha. Teleamazonas transmite el partido.
La Tricolor descendió del segundo al cuarto lugar al empatar con Paraguay, tras la fecha 17 del torneo. Ecuador tiene 26 puntos y fue superado por Brasil, que tiene 28 y Uruguay, que tiene 27. Ambos equipos ganaron en la anterior jornada.
Argentina, por su parte, es líder de las Eliminatorias con un amplio margen: 38 puntos, tras la victoria 3-0 ante Venezuela, en el estadio Monumental de Buenos Aires. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene previsto arribar a Ecuador en la tarde del lunes 8 de septiembre.
Argentina introducirá cambios en su alineación en su visita a Ecuador. La primera baja fue la de Lionel Messi, quien no se desplazará con la delegación. El cuerpo técnico decidió darle descanso. Lautaro Martínez ocupará el puesto del 9 ante la Tricolor y Alexis Mac Allister ocupará el puesto de Franco Mastantuono.
Ecuador, por su parte, recupera a Moisés Caicedo, quien se perdió el partido ante Paraguay, en Asunción. También a Alan Franco, quien cumplió su juego de suspensión ante los guaraníes.
Se espera un estadio lleno para el partido. Las puertas del estadio Banco Pichincha se abrirán desde las 14:00 para el ingreso de los aficionados.
"Queremos darle una alegría a los aficionados de Ecuador ", dijo el técnico Sebastián Beccacece, quien reconoció que la Selección debe mejorar el poderío ofensivo: Ecuador lleva cuatro jornadas sin marcar goles. También lleva cuatro juegos de Eliminatorias sin encajar anotaciones.
