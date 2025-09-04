Argentina golea a Venezuela con show de Messi en su último juego de local en Eliminatorias

Lionel Messi de Argentina celebra un gol este jueves, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Argentina y Venezuela en el estadio Monumental en Buenos Aires.

Lionel Messi, el indiscutible astro argentino, el 10 de toda la Eliminatoria, le cumplió a Argentina y agrandó todavía más su leyenda con un doblete que le regaló la victoria a la Albiceleste 3-0 frente a una Venezuela sin opciones, que todavía se aferra al repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

No podía ser de otra manera. Frente a las 85 000 personas que colmaron el Estadio Monumental de Buenos Aires para arropar a Messi en su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas, Julián Álvarez asistió al capitán con galantería, quien no dudó en rematar con precisión para marcar el tanto de la victoria en el minuto 39.

Argentina concretó la victoria con el tanto de Lautaro Martínez en el minuto 75 y el segundo de Messi en el 80, sumando 38 puntos para la Albiceleste que se consolida como líder indiscutible.

El conjunto venezolano, que se queda con 18 puntos, tuvo a su mejor jugador en el arquero Rafael Romo, que contuvo una goleada todavía más contundente de la Albiceleste.

Venezuela se jugará el cupo del repechaje en la última fecha de las eliminatorias, que disputará el próximo martes 9 de septiembre como local contra Colombia, y en la que le valdrá que Bolivia, que la persigue a un punto de distancia, pierda su encuentro contra Brasil.