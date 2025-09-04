Paraguay empata con Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas
La Tricolor mantiene el cero en su arco, pero pierde el segundo lugar de la tabla. Paraguay consigue clasificarse al Mundial, 15 años después.
Perbis Estupiñán, de Ecuador, controla el esférico ante la marca de Diego Gómez, volante de Paraguay, en el partido jugado en Asunción, el 4 de septiembre del 2025.
04 sep 2025 - 20:35
Paraguay empata con Ecuador, en el partido jugado el jueves 4 de septiembre del 2025, en el estadio Defensores del Chaco. La igualdad sin goles le permite a los 'guaraníes' alcanzar su clasificación al Mundial 2026.
Este es el primer punto que Ecuador consigue en suelo paraguayo. Sus anteriores nueve presentaciones por Eliminatorias habían terminado en derrotas. Pese al buen resultado y a conseguir la sexta valla invicta en este torneo, la Selección perdió el segundo lugar en la tabla de posiciones.
La Tri ahora es cuarta, con 26 puntos. Brasil ascendió al segundo lugar de la tabla con 28 puntos, mientras que Uruguay es tercero con 27, luego de su victoria ante Perú, en la misma jornada 17 de las Eliminatorias.
Hernán Galíndez fue la gran figura del partido. El golero de Huracán atajó dos claras opciones de gol de los guaraníes. ¿Cuándo vuelve a jugar La Tri? El martes 9 de septiembre recibirá a Argentina, en el estadio Banco Pichincha.
Así te contamos el minuto a minuto
04/09/2025
20:20
87' Paraguay se alista a celebrar la clasificación
Con la caída de Venezuela ante Argentina, Paraguay ya logró su clasificación al Mundial, independientemente de su resultado.
04/09/2025
20:10
77' El partido pinta para un empate sin goles
Paraguay no presiona a Ecuador y parece sentirse cómodo con un empate que le da la clasificación al Mundial. Hay amarilla para Almirón.
04/09/2025
19:56
63' Llegó la amarilla para Beccacece
El técnico Sebastián Beccacece recibió una tarjeta amarilla por reclamos. Ya fue advertido en el primer tiempo.
04/09/2025
19:50
57' Ecuador mantiene la pelota, sin peligro
La Selección no pasa contratiempos en el partido. El técnico Sebastián Beccacece agita a sus suplentes. Pueden darse cambios.
04/09/2025
19:39
46' Inicia el segundo tiempo
Ya se juega en el Defensores del Chaco. Paraguay y Ecuador empatan 0-0, en el inicio de la segunda mitad.
04/09/2025
19:22
45' Final del primer tiempo
Ecuador empata 0-0 con los paraguayos, al final del primer tiempo. El arco en cero en el estadio Defensores del Chaco.
04/09/2025
19:15
39' Buenos momentos de Ecuador en el juego
La Selección mantiene alejado a los paraguayos de su área. Buenos momentos para la posesión de balón de la Tricolor.
04/09/2025
19:02
26' Amonestación para el profe Beccacece
Sebastián Beccacece reclamó airadamente una falta sobre Nilson Angulo. El réferi Raphael Claus le hizo un llamado de atención.
04/09/2025
18:50
16' Galíndez salva a la Selección ecuatoriana
Hernán Galíndez desvió un remate de Sosa de Paraguay mostrando su seguridad bajo los tres palos. Se mantiene el 0-0.
04/09/2025
18:44
10' Los cambios en la Tricolor afectan rendimiento
La ausencia de Moisés Caicedo se siente. Jordy Alcívar busca acomodarse en el centro de la cancha.
04/09/2025
18:34
00' Arrancó el partido en Asunción
Empezó el partido. Hernán Galíndez es el golero y capitán del equipo nacional. Los paraguayos presiona de inicio.
04/09/2025
18:29
Los equipos ya están en el terreno de juego
Suenan las notas de los himnos nacionales de Paraguay y Ecuador, en un estadio Defensores del Chaco totalmente lleno .
Caicedo no está considerado en la alineación titular y su reemplazo es Jordy Alcívar, jugador de Independiente del Valle. 'Moi' llegó con un golpe del Chelsea y no pudo recuperarse. Tampoco estará Plata, quien será reemplazado por Kendry Páez, futbolista del Racing de Estrasburgo.
