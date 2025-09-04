Paraguay empata con Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Perbis Estupiñán, de Ecuador, controla el esférico ante la marca de Diego Gómez, volante de Paraguay, en el partido jugado en Asunción, el 4 de septiembre del 2025.

Paraguay empata con Ecuador, en el partido jugado el jueves 4 de septiembre del 2025, en el estadio Defensores del Chaco. La igualdad sin goles le permite a los 'guaraníes' alcanzar su clasificación al Mundial 2026.

Este es el primer punto que Ecuador consigue en suelo paraguayo. Sus anteriores nueve presentaciones por Eliminatorias habían terminado en derrotas. Pese al buen resultado y a conseguir la sexta valla invicta en este torneo, la Selección perdió el segundo lugar en la tabla de posiciones.

La Tri ahora es cuarta, con 26 puntos. Brasil ascendió al segundo lugar de la tabla con 28 puntos, mientras que Uruguay es tercero con 27, luego de su victoria ante Perú, en la misma jornada 17 de las Eliminatorias.

Hernán Galíndez fue la gran figura del partido. El golero de Huracán atajó dos claras opciones de gol de los guaraníes. ¿Cuándo vuelve a jugar La Tri? El martes 9 de septiembre recibirá a Argentina, en el estadio Banco Pichincha.

Así te contamos el minuto a minuto

87' Paraguay se alista a celebrar la clasificación Con la caída de Venezuela ante Argentina, Paraguay ya logró su clasificación al Mundial, independientemente de su resultado.

77' El partido pinta para un empate sin goles Paraguay no presiona a Ecuador y parece sentirse cómodo con un empate que le da la clasificación al Mundial. Hay amarilla para Almirón.

63' Llegó la amarilla para Beccacece El técnico Sebastián Beccacece recibió una tarjeta amarilla por reclamos. Ya fue advertido en el primer tiempo.

57' Ecuador mantiene la pelota, sin peligro La Selección no pasa contratiempos en el partido. El técnico Sebastián Beccacece agita a sus suplentes. Pueden darse cambios.

46' Inicia el segundo tiempo Ya se juega en el Defensores del Chaco. Paraguay y Ecuador empatan 0-0, en el inicio de la segunda mitad.

45' Final del primer tiempo Ecuador empata 0-0 con los paraguayos, al final del primer tiempo. El arco en cero en el estadio Defensores del Chaco.

39' Buenos momentos de Ecuador en el juego La Selección mantiene alejado a los paraguayos de su área. Buenos momentos para la posesión de balón de la Tricolor.

26' Amonestación para el profe Beccacece Sebastián Beccacece reclamó airadamente una falta sobre Nilson Angulo. El réferi Raphael Claus le hizo un llamado de atención.

16' Galíndez salva a la Selección ecuatoriana Hernán Galíndez desvió un remate de Sosa de Paraguay mostrando su seguridad bajo los tres palos. Se mantiene el 0-0.

10' Los cambios en la Tricolor afectan rendimiento La ausencia de Moisés Caicedo se siente. Jordy Alcívar busca acomodarse en el centro de la cancha.

00' Arrancó el partido en Asunción Empezó el partido. Hernán Galíndez es el golero y capitán del equipo nacional. Los paraguayos presiona de inicio.

Los equipos ya están en el terreno de juego Suenan las notas de los himnos nacionales de Paraguay y Ecuador, en un estadio Defensores del Chaco totalmente lleno .

Caicedo no está considerado en la alineación titular y su reemplazo es Jordy Alcívar, jugador de Independiente del Valle. 'Moi' llegó con un golpe del Chelsea y no pudo recuperarse. Tampoco estará Plata, quien será reemplazado por Kendry Páez, futbolista del Racing de Estrasburgo.