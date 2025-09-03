¿Jugará Messi ante Ecuador por las Eliminatorias al Mundial? esto dijo el DT Lionel Scaloni

Lionel Messi juega sus últimos partidos como jugador de la Selección argentina. El astro del fútbol tiene 38 años y el final de su carrera está cerca. El jueves 4 de septiembre del 2025, el 'Goat' actuará ante Venezuela, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

Luego de jugar ante Venezuela, en Buenos Aires, Argentina tendrá que visitar a Ecuador, el martes 9 de septiembre en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil. La gran interrogante es: ¿Lionel Messi jugará en Ecuador por última vez?

En la jornada del 3 de septiembre del 2025, el técnico Lionel Scaloni aclaró el panorama. Según el entrenador, todo dependerá de lo que pasa en el partido ante los 'llaneros' para tomar una resolución.

En principio, todos los jugadores van a viajar a Ecuador, dependiendo de lo que pase en el partido con Venezuela. Hay que ver si hay lesionados o suspendidos. Lionel Scaloni/ DT de Argentina

Scaloni añadió que "buscará la manera" para que el partido ante Venezuela, no sea el último que juegue Messi ante su público en Argentina. "Vamos a intentar convencerlo. Creo que se merece, por todo lo que ha dado, jugar un poco más".

Messi jugó en el 2009, 2013, 2017 y 2022 en Ecuador, en cuatro procesos de Eliminatorias. Las tres primeras veces jugó en el estadio Olímpico Atahualpa y la última, en el estadio Banco Pichincha.