Así se jugará la última fecha de Eliminatorias; se definirá el cupo del repechaje al Mundial 2026

Ecuador busca cerrar el ciclo de eliminatorias con un triunfo ante Argentina.

Los partidos de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial 2026 se disputará el martes 9 de septiembre del 2025. El cupo para el repechaje se definirá entre Venezuela y Bolivia.

En la fecha 17 se confirmaron los seis equipos que clasificaron de manera directa a la Copa del Mundo que se disputará en Canadá, México, Estados Unidos. Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay tienen su boleto asegurado para junio del próximo años.

Mientras que Venezuela y Bolivia todavía tienen una oportunidad de acceder a la máxima fiesta del fútbol. Con 1 y 17 puntos, respectivamente, tendrán que sumar para disputar el repechaje.

El calendario para el 9 de septiembre quedó definido de la siguiente forma:

Ecuador vs. Argentina - 18:00 (Hora Ecuador) en Guayaquil

Perú vs. Paraguay - 18:30 (Hora Ecuador) en Lima

Venezuela vs. Colombia - 18:30 (Hora Ecuador) en Maturín

Bolivia vs. Brasil - 18:30 (Hora Ecuador) en El Alto

Chile vs. Uruguay 18:30 (Hora Ecuador) en Santiago.

Ecuador busca cerrar el ciclo de Eliminatorias con un importante triunfo que le permitiría escalar en las posiciones pensando en el sorteo mundialista. El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, aseguró que será un gran desafío para el equipo romper una racha y poder ganarle a Argentina.

En rueda de prensa, el argentino dijo que se enfrentará con el mismo respeto que a todos los rivales y que ese es un gran desafío para el equipo cerrar este proceso venciendo a la campeona del mundo.

Además, este partido será importante para La Tri porque Enner Valencia, capitán y goleador histórico de la Selección, cerrará su ciclo en las Eliminatorias Sudamericanas.