Colombia goleó a Venezuela y Bolivia venció a Brasil; la 'Verde' jugará el repechaje al Mundial

Miguel Terceros de Bolivia celebra un gol este martes, en un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Bolivia y Brasil en el Estadio Municipal de El Alto (Bolivia)

La selección de Bolivia jugará en marzo un hexagonal internacional por un cupo en el Mundial de 2026 como consecuencia del séptimo puesto que se adjudicó este miércoles en el cierre de las eliminatorias sudamericanas con una victoria por 1-0 sobre Brasil, que terminó en el quinto puesto.

Un penalti ejecutado por Miguel Terceros en el cuarto minuto añadido al primer tiempo bastó a la Verde para sellar el triunfo en los 4.150 metros de altitud del municipio de El Alto, y desplomó a la Canarinha al quinto de la clasificación con los mismos 28 de Colombia (tercera), Uruguay (cuarta) y Paraguay (sexta).

Bolivia llegó al fin de su travesía con 20 puntos, que le valieron para apoderarse del séptimo escaño, al que llegó hoy aferrada la selección de Venezuela, y que da un pasaje para jugar una repesca internacional por un solo cupo en el Mundial en la que participarán además una selección de África, otra de Asia y una más de Oceanía, así como dos de la Concacaf.

De los 54 puntos posibles, Bolivia cosechó el equivalente al 37 por ciento, un balance que extiende el sueño de la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Brasil llegó al fin de su travesía en las eliminatorias con 28 puntos de 54 posibles, es decir, con un 51, 8 por ciento de aprovechamiento.

Colombia liquida a Venezuela que se queda sin la repesca

Venezuela dependía de sí misma para disputar la repesca al Mundial de 2026 y falló al perder este martes por 3-6 ante una Colombia que jugó con la tranquilidad de estar clasificada para su séptimo mundial, y le dio vida a Bolivia que hizo la tarea y la despojó del séptimo lugar al vencer por 1-0 a Brasil.

En el Estadio Monumental de Maturín, con un colombiano Luis Suárez inmenso que anotó un póquer, la Vinotinto pasó de la felicidad a la decepción. Se adelantó a los 3 minutos con Telasco Segovia que sacó un remate que venció a Kevin Mier. Luego igualó Yerry Mina de cabeza tras tiro de esquina de James y Josef Martínez hizo el 2-1 tras un error grosero de Mier.

Hasta ese momento Venezuela se aseguraba la repesca pero el Lucho Suárez colombiano tenía otros planes. En un lapso de 25 minutos le convirtió cuatro goles y aguó la fiesta que acabó en decepción al conocer que en El Alto, a 4.521,8 kilómetros de Maturín, Bolivia derrotaba por 1-0 a Brasil.

Después, Salomón Rondón anotó el tercero a los 76 y Jhon Córdoba, dos minutos después, marcó el sexto de Colombia que sepultó cualquier aspiración de empate de la Vinotinto que acabó octava con 18 puntos.