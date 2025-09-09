Ecuador derrota a Argentina y termina las Eliminatorias en el segundo lugar de la tabla

Alexis Mac Allister, de Argentina, disputa el esférico con Willian Pacho, de Ecuador, en el partido jugado en el estadio Banco Pichincha

Era una prueba de carácter. A la Tricolor se le pedía someterse ante los más poderosos y doblegarlos para demostrar su salto de calidad. Ecuador venció 1-0 a Argentina, en la jornada del 9 de septiembre del 2025.

Enner Valencia, su goleador histórico, logró en su partido 100, la conquista de la victoria. El gol 47 de ‘Superman’ lo pone en el olimpo del fútbol ecuatoriano. Tantas veces cuestionado, tantas veces rechazado, el delantero dijo presente para vencer a Dibu Martínez y generar la locura en el estadio Banco Pichincha.

La victoria ante los campeones del mundo fue sufrida, esforzada. Digna de un equipo de élite como la Tricolor. Nicolás Otamendi vio la roja en Argentina y luego, Moisés Caicedo, el comandante de Ecuador fue expulsado.

Con la victoria, Ecuador terminó las eliminatorias con 29 puntos. Hay que considerar que la Tricolor hizo realmente 32 unidades, pero empezó el torneo con –3 por la alineación indebida de Byron Castillo y sus problemas de documentación en el anterior ciclo premundialiosta

Así te contamos el minuto a minuto

90 +3' La gente grita por la Selección El estadio es una locura. Todos piden el final del partido al árbitro colombiano Wilman Roldán

84' Argentina presiona y la Tricolor contragolpea La Selección resiste y deja para el contraataque a 'Rola' Rodríguez para las feroces transiciones de defensa-ataque

70' Presiona Argentina; resiste Ecuador Franco Mastantuono, Giovanni Lo Celso y Julián Álvarez entraron a la cancha para darle más fluidez al equipo albiceleste

66' Amarilla para Nicolás Tagliafico El lateral argentino tiene vía libre para golpear a los rivales. Le sacaron amarilla por una falta en el costado de la cancha

49' Roja para Moisés Caicedo La Tricolor pierde a su mejor hombre. Roja para Moisés Caicedo. Ecuador pierde a su principal baluarte.

46' Se inicia el segundo tiempo John Yeboah reemplaza a Ángelo Preciado, en el inicio del segundo tiempo. Argentina se demoró en entrar.

45+4 Final del primer tiempo Ecuador vence a Argentina, campeona del mundo. Se acaba el primer tiempo del partido en Guayaquil

45+3: GOOOOOOOL de Ecuador De penal, el histórico Enner Valencia pone la primera para Ecuador. El Banco Pichincha es una fiesta

45' Presiona Argentina, pese al hombre menos El equipo albiceleste metió presión en los últimos minutos. Ecuador pasa momentos de zozobra.

41' La Tricolor presiona y Argentina espera Los campeones del mundo esperan en su campo con sus 10 jugadores tras la roja de Otamendi. Ecuador traslada el esférico y tiene control

31' Roja para Nicolás Otamendi de Argentina El zaguero argentino del Benfica recibe la roja por cortar una acción directa de gol de 'Superman' Valencia que anda iluminado

24' Argentina quiere tomar el control del juego Alexis Mac Allister y Leandro Paredes intentan apoderarse del balón y evitar sofocones con el ataque de Ecuador

Golpean a Nilson Angulo, el más movedizo de la Tri A los argentinos no les gustó los enganches de Nilson Angulo y le golpearon para frenarlo y que baje la intensidad de juego.

'Niño Moi' también entra con fuerza El volante ecuatoriano se gana una tarjeta amarilla al entrar con fuerza y golpear a un rival argentino.

Sebastián Beccacece no está en la banca El entrenador argentino de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, no está en la banca de suplentes. Paga una suspensión.

Empujón y le pisan a 'Niño Moi' Lautaro Martínez le pisa a Moisés Caicedo y le empuja. La primera amarilla en el partido entre Ecuador y Argentina.