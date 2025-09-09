Ecuador derrota a Argentina y termina las Eliminatorias en el segundo lugar de la tabla
Una jornada épica en el estadio Banco Pichincha. Énner Valencia marcó el único tanto. La Selección terminó seduciendo a la afición.
Alexis Mac Allister, de Argentina, disputa el esférico con Willian Pacho, de Ecuador, en el partido jugado en el estadio Banco Pichincha
AFP
Actualizada:
09 sep 2025 - 20:06
Era una prueba de carácter. A la Tricolor se le pedía someterse ante los más poderosos y doblegarlos para demostrar su salto de calidad. Ecuador venció 1-0 a Argentina, en la jornada del 9 de septiembre del 2025.
Enner Valencia, su goleador histórico, logró en su partido 100, la conquista de la victoria. El gol 47 de ‘Superman’ lo pone en el olimpo del fútbol ecuatoriano. Tantas veces cuestionado, tantas veces rechazado, el delantero dijo presente para vencer a Dibu Martínez y generar la locura en el estadio Banco Pichincha.
La victoria ante los campeones del mundo fue sufrida, esforzada. Digna de un equipo de élite como la Tricolor. Nicolás Otamendi vio la roja en Argentina y luego, Moisés Caicedo, el comandante de Ecuador fue expulsado.
Con la victoria, Ecuador terminó las eliminatorias con 29 puntos. Hay que considerar que la Tricolor hizo realmente 32 unidades, pero empezó el torneo con –3 por la alineación indebida de Byron Castillo y sus problemas de documentación en el anterior ciclo premundialiosta
Así te contamos el minuto a minuto
09/09/2025
20:04
90 +3' La gente grita por la Selección
El estadio es una locura. Todos piden el final del partido al árbitro colombiano Wilman Roldán
09/09/2025
19:55
84' Argentina presiona y la Tricolor contragolpea
La Selección resiste y deja para el contraataque a 'Rola' Rodríguez para las feroces transiciones de defensa-ataque
09/09/2025
19:40
70' Presiona Argentina; resiste Ecuador
Franco Mastantuono, Giovanni Lo Celso y Julián Álvarez entraron a la cancha para darle más fluidez al equipo albiceleste
09/09/2025
19:36
66' Amarilla para Nicolás Tagliafico
El lateral argentino tiene vía libre para golpear a los rivales. Le sacaron amarilla por una falta en el costado de la cancha
09/09/2025
19:20
49' Roja para Moisés Caicedo
La Tricolor pierde a su mejor hombre. Roja para Moisés Caicedo. Ecuador pierde a su principal baluarte.
09/09/2025
19:16
46' Se inicia el segundo tiempo
John Yeboah reemplaza a Ángelo Preciado, en el inicio del segundo tiempo. Argentina se demoró en entrar.
09/09/2025
19:00
45+4 Final del primer tiempo
Ecuador vence a Argentina, campeona del mundo. Se acaba el primer tiempo del partido en Guayaquil
09/09/2025
18:58
45+3: GOOOOOOOL de Ecuador
De penal, el histórico Enner Valencia pone la primera para Ecuador. El Banco Pichincha es una fiesta
09/09/2025
18:49
45' Presiona Argentina, pese al hombre menos
El equipo albiceleste metió presión en los últimos minutos. Ecuador pasa momentos de zozobra.
09/09/2025
18:41
41' La Tricolor presiona y Argentina espera
Los campeones del mundo esperan en su campo con sus 10 jugadores tras la roja de Otamendi. Ecuador traslada el esférico y tiene control
09/09/2025
18:31
31' Roja para Nicolás Otamendi de Argentina
El zaguero argentino del Benfica recibe la roja por cortar una acción directa de gol de 'Superman' Valencia que anda iluminado
09/09/2025
18:24
24' Argentina quiere tomar el control del juego
Alexis Mac Allister y Leandro Paredes intentan apoderarse del balón y evitar sofocones con el ataque de Ecuador
09/09/2025
18:21
Golpean a Nilson Angulo, el más movedizo de la Tri
A los argentinos no les gustó los enganches de Nilson Angulo y le golpearon para frenarlo y que baje la intensidad de juego.
09/09/2025
18:17
'Niño Moi' también entra con fuerza
El volante ecuatoriano se gana una tarjeta amarilla al entrar con fuerza y golpear a un rival argentino.
09/09/2025
18:13
Sebastián Beccacece no está en la banca
El entrenador argentino de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, no está en la banca de suplentes. Paga una suspensión.
09/09/2025
18:10
Empujón y le pisan a 'Niño Moi'
Lautaro Martínez le pisa a Moisés Caicedo y le empuja. La primera amarilla en el partido entre Ecuador y Argentina.
09/09/2025
18:05
Ecuador empezó buscando el arco rival
En los primeros minutos del partido, la Tri salió a buscar el gol de entrada con Gonzalo Plata y Enner Valencia.
