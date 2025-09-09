Moisés Caicedo salió expulsado ante Argentina y no estará en el debut de Ecuador en el Mundial

- Moisés Caicedo (d) de Ecuador recibe tarjeta amarilla del arbitro Wilmar Roldán este martes, por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026

El triunfo de Ecuador en las eliminatorias dejó una alegría, pero a medias. El volante Moisés Caicedo, el jugador clave en el medio campo de la Tri, salió expulsado con doble tarjeta amarilla y se perderá el debut del Mundial 2026.

Caicedo recibió la primera amarilla en el primer tiempo y luego a los cinco minutos del inicio del segundo tiempo recibió la segunda amarilla. Esta sanción la cumplirá en el siguiente partido.

El artículo 10.2 del Código Disciplinario dice que: "las tarjetas amarillas y las suspensiones pendientes como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no se trasladarán a la fase final de la competición“.

Caicedo intentó explicar al cuarto árbitro que no le tocó al jugador argentino, pero fue inevitable la expulsión. 'Niño Moi' también tuvo un momento emotivo antes del inicio del partido. Su madre salió y entregó la pelota al árbitro.