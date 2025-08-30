Convocados de Ecuador llegan a concentración para jugar contra Paraguay y Argentina

El arquero de El Nacional, David Cabezas, fue el primero en llegar a la Casa de la Selección.

Los convocados de Ecuador para los encuentros por la eliminatoria del Mundial 2026 empezaron a llegar a la concentración en Buenos Aires este sábado 30 de agosto del 2025 para preparar los partidos ante Paraguay y Argentina.

El primero en arribar fue el arquero de El Nacional, David Cabezas, de acuerdo con información compartida por la Selección en su cuenta de X.

El guardameta llegó al lugar en el que se concentrará la Selección tras la victoria que tuvo el viernes El Nacional frente a Vino Tinto, en la fecha 28 de la Liga Pro.

La Tri hizo pública la convocatoria de sus seleccionados la mañana de este sábado. El equipo se enfrentará por eliminatorias ante Argentina y Paraguay.

La selección de Ecuador visitará al conjunto 'guaraní' el jueves 4 de septiembre en Asunción, mientras que será local ante la 'Albiceleste', el martes 9 de septiembre, en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil.