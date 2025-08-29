¿Cuándo juega Ecuador ante Paraguay y Argentina por las eliminatorias sudamericanas?

Los jugadores ecuatorianos agradecen el apoyo a los aficionados presentes en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil. El 5 de junio del 2025, Ecuador igualó sin goles ante Brasil.

La Tricolor vuelve a las canchas para disputar las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias sudamericanas. Ecuador ya está clasificado al Mundial 2026, sin embargo, busca sumar la mayor cantidad de puntos, pensando en el sorteo de grupos de la Copa del Mundo.

Ecuador es segundo en la clasificación general con 25 puntos, 10 menos que el líder Argentina. Precisamente, los campeones del mundo serán uno de los rivales de la Tricolor durante la doble fecha de agosto.

¿Cuándo jugará Ecuador? La Selección saltará a la cancha del estadio Defensores de El Chaco, el jueves 4 de septiembre para enfrentarse con la Paraguay de Gustavo Alfaro. Luego, el martes 9 de septiembre se medirá con Argentina, en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil.

Está previsto que la nómina de convocados de la Tricolor salga en el transcurso de la noche del 29 de agosto o la mañana del 30 de agosto. El técnico Sebastián Beccacece está en Argentina, en donde el equipo hará cuartel general.

Desde el sábado 30 está previsto que los convocados viajen directamente a Argentina para los primeros entrenamientos. Ecuador estará en suelo gaucho hasta el miércoles 3 de septiembre del 2025 y luego irá a Paraguay. Después del partido, la Selección viajará directamente a Guayaquil para el duelo ante Argentina.