Un divertido cruce entre Piero Hincapié y el argentino Alexis Mac Allister: 'vos nos SOS así'

Los jugadores Piero Hincapié, de la Tri, y Alexis Mac Allister, de Argentina, discutieron en el estadio Monumental de Guayaquil en una jugada durante el partido entre Ecuador y Argentina, el martes 9 de septiembre. La acción fue sobre el cierre del partido.

A los 91 minutos del partido, Hincapié le sacó una pelota en el área, con mucha solvencia, a Franco Mastantuono. El zaguero fue a increparle a Mastantuono por una jugada previa, cuando apareció Alexis Mac Allister para frenar a Hincapié y poner la calma.

En el video se puede ver parte de la discusión: "¡Vos no sos así, vos no sos así!", le gritó Mac Allister a Hincapié y el jugador ecuatoriano retrocedió, para evitar más inconvenientes.

Después del partido, Mac Allister utilizó las redes sociales para publicar un video con esa frase en donde destacó el respeto que le tiene al defensor ecuatoriano.

Mac Allister, ex compañero de Moisés Caicedo, publicó este miércoles 10 de septiembre el video en su cuenta de Instagram, con la frase: "Vos no sos así" y Piero Hincapié le respondió: "Como te gusta papi".