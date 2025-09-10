¿Qué dijo la prensa argentina tras la caída del campeón del mundo contra Ecuador?

Julián Álvarez (izq.) intenta arrebatarle el esférico a Kendry Páez durante el partido entre Ecuador y Argentina, por la fecha final de las Eliminatorias Sudamericanas.

La prensa argentina lamentó la derrota de los campeones del mundo ante Ecuador, en el estadio Banco Pichincha. El martes 9 de septiembre del 2025, La Tri venció 1-0 a la 'Albiceleste', con un tanto del goleador histórico Énner Valencia.

Según La Nación, la caída fue "un aviso para Argentina". "En una cancha siempre difícil y con un rival que siempre se muestra sólido, la Selección no supo mostrar su mejor juego", destacó el medio de Buenos Aires.

Por su parte, Clarín dijo que el partido ante Ecuador "fue uno de los peores rendimientos en esta Eliminatoria y quizás del ciclo de Lionel Scaloni. El medio fue más allá y aseguró que la caída "fue un baño de realidad"

Alexis Mac Allister, de Argentina, disputa el esférico con Willian Pacho, de Ecuador, en el partido jugado en el estadio Banco Pichincha AFP

Olé, por su parte, calificó de "polémico", el penal que el árbitro Wilman Roldán sancionó a favor de Ecuador por la falta de Nicolás Tagliafico sobre Ángelo Preciado. El diario resumió como una "derrota caliente ante Ecuador".

A La Nación le resultó llamativo el 'ole' que los hinchas ecuatorianos tributaron a la Selección durante los últimos minutos del partido. En redes sociales, el influencer Davo Xeneize cuestionó que los seguidores de la Tricolor hayan aclamado con vehemencia al equipo nacional.