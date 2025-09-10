Moisés Caicedo reacciona a su expulsión: 'me duele mucho, ojalá se pueda apelar'

Moisés Caicedo habló, el miércoles 10 de septiembre del 2025, luego de su expulsión ante Argentina, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Ecuador ganó 1-0 a los campeones del mundo, pero perdió, por doble amonestación, a uno de sus comandantes en la cancha.

Caicedo se perderá el estreno de Ecuador en la Copa del Mundo del próximo año. El artículo 10 del Código Disciplinario de FIFA establece que, en el caso de expulsión o doble amarilla, la sanción deberá cumplirse en el próximo torneo oficial. En este caso, la Copa del Mundo.

El campeón del mundo con Chelsea compareció a un evento publicitario de uno de sus patrocinadores, el miércoles 10. Consultado por la roja ante los 'albicelestes', Caicedo expresó sus sensaciones.

"Me duelo mucho, ojalá se pueda apelar. Lo que más me encanta es representar a mi país. Es un gran honor" Moisés Caicedo / volante ecuatoriano

¿Cabe la apelación en el caso de Moisés Caicedo?

De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, las suspensiones de partidos impuestas como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (doble tarjeta amarilla) en la fase preliminar de la Copa Mundial de la FIFA "sí se trasladarán a la competición final.

Como las reglas del juego ya están vigentes, es complicado que se produzca una apelación, tal como aspira Caicedo. En el cuerpo técnico de La Tricolor hay resignación. "Nos duele mucho, es una lástima", dijo el asistente técnico de Sebastián Beccacece, Nicolás Chiesa.