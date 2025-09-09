Ecuador hace historia con su mejor participación en las Eliminatorias Sudamericanas

Las selecciones de fútbol de Ecuador y Argentina se enfrentan en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección de Ecuador logró el boleto al quinto mundial de fútbol. La Tri cerró las eliminatorias sudamericanas al Mundial del 2026 con 29 puntos en 18 partidos jugados. Fue una gran campaña porque también empezó con una penalización de menos tres puntos por la sanción del caso Byron Castillo.

El equipo de Sebastián Beccacece aplacó las críticas y terminó en lo más alto. La Tricolor tuvo una campaña brillante. Ganó ocho, empató ocho y solo perdió dos, ambos en condición de visitante, frente a Argentina y Brasil.

El equipo de Beccacece obtuvo su mejor Eliminatoria en el sistema todos contra todos que se jugó por primera vez en 1998, rumbo al Mundial de Francia. Allí, Ecuador sumó 21 puntos en 16 partidos jugados, de los cuales ganó seis, empató tres y perdió siete. Terminó en el sexto lugar.

Después, en la clasificatoria del 2002, el equipo dirigido por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez disputó 18 encuentros. Consiguió nueve victorias y cinco derrotas y así sumó 31 unidades. También fue segunda en la tabla y la primera clasificación a un Mundial.

Cuatro años más tarde, Ecuador nuevamente alcanzó el cupo para el Mundial de Alemania. En esa ocasión, los dirigidos por Luis Fernando Suárez terminaron terceros, con 28 puntos en 18 partidos jugados.

Para 2010, la Tricolor se quedó fuera de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Fue sexta en la tabla. Mientras que en la edición de Brasil 2014, en la que se jugaron menos partidos (16), ya que los anfitriones aseguraron su clasificación desde un inicio, Ecuador culminó en el cuarto puesto y accedió a su tercer Mundial.

La peor Eliminatoria de la Selección fue rumbo a Rusia 2018. De 18 partidos jugados, apenas ganó seis, empató dos y perdió 10. Además, tuvo 26 goles a favor, 29 en contra. Por eso, ocupó el octavo puesto en la tabla.

Así llegó Qatar 2022, el cuarto Mundial para la selección ecuatoriana de fútbol. En esas Eliminatorias, que fueron atípicas por la pandemia del Covid-19, la Tri se ubicó cuarta en la tabla, con 26 unidades.