Estos serán los cierres viales por el partido Ecuador vs Argentina que se jugará en Guayaquil

Más de 70 agents de tránsito se desplazarán para gestionar el tránsito por el partido de Ecuador vs Argentina

Guayaquil vivirá una jornada futbolera de gran magnitud, el martes 9 de septiembre de 2025, por el encuentro entre Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Por este cotejo, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) ha dispuesto un plan operativo que contempla cierres, desvíos y restricciones de acceso.

Los cierres iniciarán a las 00:00 del martes 9 de septiembre y se mantendrán durante todo el día en puntos estratégicos de la av. Barcelona, una de las principales vías de acceso al estadio Estadio Monumental Banco Pichincha, donde se jugará el partido a partir de las 18:00.

Los cierres viales por el partido Ecuador vs Argentina son:

Avenida Velasco Ibarra hacia la av. Barcelona.

Puente Peatonal.

Puente Patria.

Salida del túnel hacia la av. Barcelona.

Retorno hacia el Puente de la Patria.

Además, se habilitará un carril peatonal en la av. Barcelona en dirección a la ciudadela Ferroviaria, con el fin de facilitar el desplazamiento de los aficionados.

El operativo contará con más de 70 agentes de tránsito y 28 vehículos desplegados en la zona. Además, varias líneas de transporte público modificarán sus recorridos para adaptarse a los desvíos.

En cuanto a los accesos vehiculares, la ATM informó que:

Desde Portete solo podrán ingresar residentes del barrio San Eduardo .

solo podrán del . Desde la av. Velasco Ibarra, únicamente tendrán acceso los residentes de la Base Naval San Eduardo y quienes se dirijan al estadio.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores tomar vías alternas para evitar congestión en la zona y a los asistentes planificar con anticipación su llegada.