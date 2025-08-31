Hincapie viaja a Londres y espera permiso para chequeos médicos y sellar su pase al Arsenal

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié viajará este domingo 31 de agosto del 2025 a Londres para someterse a los chequeos médicos correspondientes y así sellar su pase al Arsenal. Los clubes trabajan en la finalización de la transferencia.

Según informó El Atlhetic, Hincapié llegará al Arsenal en préstamo por una temporada, con opción de compra y una cláusula de reventa del 10%. El contrato del defensa tricolor con el club de Londres es de cinco años.

Aunque en diciembre, Hincapié firmó una extensión de contrato con el Leverkusen, hasta junio de 2029, comunicó al club su deseo por fichar por el Arsenal.

The Athletic confirma el fichaje de Piero Hincapié por el Arsenal de la Premier League

El sábado, Piero Hincapié jugó su último partido con el Bayer Leverkusen, y pese a que estuvo dentro de la cancha menos de un minuto, aprovechó para despedirse de la afición.

El equipo de la Premier League inglesa pagó por Hincapié 60 millones de dólares, lo que le convierte en el segundo traspaso más costoso de la historia del fútbol ecuatoriano. el primer lugar lo ocupa Moisés Caicedo, su traspaso al Chelsea se hizo por 146 millones de dólares.

El ecuatoriano se ha consolidad como uno de los defensas más sólidos de la Bundesliga. Ahora, se espera su llega a Argentina para unirse a los trabajos de preparación con la Selección por las Eliminatorias al Mundial 2026