Moisés Caicedo llegó a Argentina para entrenar con La Tri por Eliminatorias

El centrocampista del Chelsea, Moisés Caicedo, llegó a Argentina para unirse a los entrenamientos con la Selección ecuatoriana, domingo 31 de agosto del 2025.

"El Campeón del Mundo", con este mesaje La Tri anunció la llegada de Moisés Caicedo a Argentina, la tarde de este domingo 31 de agosto del 2025, previo a la última fecha de Eliminatorias al Mundial 2026.

El centrocampista tricolor llega motivado tras la victoria 2-0 del Chelsea ante el Fulham, el sábado en la tercera fecha de la Premier League.

En horas de la mañana también se anunció la llegada del defensa del A.C. Milan, Pervis Estupiñán, quien ha destacado en los últimos encuentros de la Tricolor.

Otro de los convocados que se unió a la práctica este domingo fue Alan Minda. "Bienvenido, pirata", escribieron en la cuenta de X de La Tri.

Ecuador concentrará en Buenos Aires hasta el miércoles 3 de septiembre, por la tarde viajará a Asunsión para enfrentar a Paraguay el jueves 4 de septiembre. El encuentro será a las 18:30.

Luego del partido los seleccionados viajarán a Guayaquil para continuar con la preparación y recibir a Argentina, en el estado Monumental. El partido será el jueves 9 de septiembre, a las 18:00.