Enner Valencia, goleador de la Selección: 'Este grupo sigue luchando por este país':

Enner Valencia (izq.) corre a celebrar el gol con Piero Hincapié en el partido jugado en el estadio Banco Pichincha.

Enner Valencia no lo vio venir. Mientras hacía declaraciones en la cancha, al final del partido, sus compañeros lo bañaron en cerveza. El goleador se sorprendió, pero lucía relajado, extasiado. Había completado otra jornada de gloria.

'Superman' jugó su último partido de las Eliminatorias. El partido número 42 de su historia le permitió marcar su gol 47 ante Emanuel 'Dibu' Martínez, el golero de Argentina, la campeona del mundo.

Valencia fue, una vez más, el héroe de la jornada en el inolvidable triunfo de Ecuador sobre Argentina, en el estadio Banco Pichincha. Sus compañeros estaban muy emocionados. "Estoy feliz por mi tío Énner (Valencia). Estoy seguro de que nos va a acompañar en el Mundial", dijo Gonzalo Plata.

Enner Valencia enfrenta al golero Emmanuel Martínez, de Argentina, en el partido disputado el 9 de septiembre del 2025. AFP

Este grupo sigue luchando por este país. Lo hacemos porque siempre hay gente que nos apoya. Con este partido, estoy seguro que la hinchada disfrutó Enner Valencia / goleador histórico de Ecuador

También brindó declaraciones Willian Pacho. El defensa central del PSG lamentó la expulsión de su amigo Moisés Caicedo, quien se perderá el primer partido de la Copa del Mundo. "Habíamos hablado entre todos para que no haya expulsiones, pero son cosas del fútbol".

Ecuador volverá a jugar en octubre, ante México y Estados Unidos. Luego, tendrá amistosos en noviembre, ante Canadá y Nueva Zelanda.