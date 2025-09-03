Gustavo Alfaro habló sobre la Tricolor: 'un pedacito de mi corazón lo dejé en Ecuador'

Gustavo Alfaro brindó una conferencia de prensa, el miércoles 3 de septiembre del 2025, en Asunción, antes del partido con Ecuador.

Paraguay recibe a Ecuador, en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se jugará el jueves 4 de septiembre del 2025, desde las 18:30. Teleamazonas transmitirá el partido, en horario diferido.

En la jornada del miércoles 3, el seleccionador paraguayo Gustavo Alfaro brindó una conferencia de prensa y uno de los temas centrales fue el análisis del rival: Ecuador, un equipo que él conoce y ayudó a formar, en su proceso como DT tricolor, entre el 2020 y el 2022.

Hábil con el discurso, Alfaro cumple un ciclo exitoso con los guaraníes, quintos en la tabla de posiciones con 24 puntos, uno menos que Ecuador. Una victoria de Paraguay los colocará en la Copa del Mundo 2026.

Un pedacito de mi corazón lo he dejado en Ecuador. Tengo gratitud por los hermosos momentos que me regalaron" Gustavo Alfaro/ seleccionador de Paraguay

Alfaro tiene bien analizado a su rival de la jornada 15 del torneo premundialista. De acuerdo con el DT, las claves del partido pasarán por el control a dos valores clave de Ecuador: Moisés Caicedo y Pedro Vite.

"El eje del partido siempre pasa por lo que sucede en el centro del campo. Será una batalla muy interesante. Ecuador es un equipo compacto, que reduce muy bien los espacios. Los gestores de juego son Vite y Caicedo"

Gustavo Alfaro observa a Pervis Estupiñán y Juan José Cáceres, durante el Ecuador vs. Paraguay disputado en octubre del 2024. API

De acuerdo con Alfaro, Willian Pacho y Pervis Estupiñán también son decisivos para la salida del equipo. La presencia de Alan Minda, futbolista de la Liga de Bélgica, también será una de las claves del juego, dijo el DT de los guaraníes.