¿Cuándo juega Chelsea vs. Fulham en la Premier League? Fecha, horario, televisión

James Ward-Prowse, de West Ham United, intenta frenar al volante ecuatoriano Moisés Caicedo, de Chelsea, en el partido jugado el 22 de agosto del 2025.

Chelsea se enfrenta con Fulham en la tercera fecha de la Premier League de Inglaterra. El cuadro 'blue' ocupa la cuarta posición del torneo, luego de disputarse las dos primeras jornadas del torneo británico.

El elenco de Londres se mantiene invicto: empató 0-0 con Crystal Palace en la primera fecha y luego goleó como visitante por 5-1 al West Ham United. El crédito ecuatoriano Moisés Caicedo convirtió el tercer tanto, a los 54 minutos.

Caicedo aparece como titular indiscutible en el esquema del entrenador Enzo Maresca. El ecuatoriano es clave para recuperar balones, al ubicarse de la línea de zagueros. Su solvencia le permite al argentino Enzo Fernández adelantarse varios metros y llegar por sorpresa al área rival.

El partido se jugará el sábado 30 de agosto del 2025, en Londres. Se iniciará a las 06:30 de Ecuador, en el estadio Stamford Bridge. Chelsea aparece como el favorito. Los 'blues' están consolidando un equipo con seguridad defensiva, buen funcionamiento y adelante con poder ofensivo.

Moisés Caicedo celebra el gol conquistado con Chelsea ante West Ham United, en un partido de la Premier League jugado el viernes 22 de agosto del 2025. AFP

El partido se transmitirá por Disney en streaming y por ESPN, en señal de cable.