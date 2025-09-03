¿Cuánto costarán las entradas para ver a la Selección de Ecuador en el Mundial 2026?

Moisés Caicedo es la principal figura de Ecuador. La Selección tricolor está clasificada al Mundial de Norteamérica 2026 y quiere hacer historia.

El conteo regresivo para el inicio de la Copa del Mundo continúa. El 11 de junio del 2026, la pelota comenzará a rodar en el torneo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá. Ecuador ya consiguió su boleto a la cita mundialista.

En la jornada del 3 de septiembre del 2025, FIFA ya dio a conocer el precio de las entradas para el Mundial norteamericano. La más económica tendrá un costo de USD 60, para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

En cambio, el boleto más caro alcanzará los USD 6.730, en las fases finales de la competencia. Debido a la gran demanda de boletos, FIFA decidió establecer fases para la venta de los tickets.

Si usted quiere boletos para el Mundial, lo primero que debe hacer es registrarse en la página de la FIFA . El organismo rector del fútbol indicó que enviará notificaciones sobre la venta de boletos a los correos registrados.

Habrá un sorteo preferente para los aficionados que tengan tarjeta de crédito Visa. Ellos podrán acceder a una preventa desde el 10 al 19 de septiembre. Los ganadores podrán comprar sus entradas desde el 1 de octubre.

Posteriormente, habrá un sorteo anticipado para venta de entradas, desde el 27 hasta el 31 de octubre del 2025. El tercer momento del despacho de boletos ocurrirá luego del sorteo del Mundial, que se realizará el 5 de diciembre del 2025.

Recién en esta instancia, los aficionados pueden adquirir, con conocimiento, las entradas específicas para los partidos de la Selección, pues ya se sabrán la conformación de las llaves de la competencia.

La FIFA informó que cada hincha podrá comprar hasta cuatro entradas por partido. Según las reglas de la organización, los aficionados podrán registrarse para adquirir tickets hasta en 10 encuentros.